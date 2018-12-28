Третья мировая: еще один разбор возможных вариантов

Глобальные вооруженные конфликты в современном мире возникают на почве столкновения экономических интересов. Один американский эксперт недавно назвал Южно-Китайское море, Украину, Персидский залив и Корейский полуостров точками, в которых может вспыхнуть третья мировая война. Все эти точки действительно весьма горячие. Но было бы большим упрощением делать вывод, будто из них может разгореться пожар на весь мир.

Существующие там конфликты принципиально различны по своей сути. Некоторые — чрезвычайно опасны уже сегодня, но вряд ли дело дойдет до глобального столкновения сторон. Другие же сейчас почти незаметны, однако в перспективе именно они способны стать причиной большого вооруженного противостояния.

Мировая война может начаться либо в том случае, если схлестнутся между собой примерно равные по силе супердержавы, либо если слабая, но обладающая ядерным оружием страна вдруг применит его из-за безумия своих правителей и спровоцирует тем самым ответный удар со стороны более сильного противника.

Украинский конфликт не попадает ни под один из этих вариантов. Однако и в нашей стране, и на Западе хватает разнообразных фантазеров, готовых сочинить сценарий третьей мировой войны буквально на пустом месте.

В России любой рассказ о том, как мы превратим США в радиоактивный пепел (© Дмитрий Киселев), тешит честолюбие миллионов обывателей. Вот какие мы, оказывается, сильные! Есть чем гордиться. При этом противники российских властей, как ни странно, тоже говорят о возможности ядерной войны, поскольку в этом политическом лагере стало модным считать наших правителей невменяемыми. Мол, что Путин, что Ким Чен Ын — никакой разницы.

На самом деле разница есть, и весьма значительная. Россией управляют отнюдь не безумные, а очень рационально ориентированные на свою выгоду люди. Они применяют все современные политтехнологические приемы для удержания власти и создания привилегированного положения финансовым группам своих друзей. И каждый внешнеполитический шаг эти правители просчитывают так, чтобы не нанести серьезного ущерба ни личной власти, ни друзьям.

Надо иметь очень богатую фантазию, чтобы представить себе развязывание третьей мировой войны столь прагматичными людьми, хорошо знающими, насколько сегодняшняя Россия слабее Америки в экономическом плане, и насколько меньше американского наш военный бюджет.

Что же касается Запада, то там разговоры о зарождении большой войны на Украине возникают из-за банального лоббизма. Ведь если Россия, серьезно влияющая на украинские события, превращается в реальную угрозу, то надо увеличивать военные бюджеты западных стран для противостояния экспансии со стороны Владимира Путина.

На самом деле Путин, даже если захочет завтра еще что-нибудь к России присоединить, не перейдет черты, отделяющей локальную экспансию от мировой войны. А Америке по большому счету плевать на локальную экспансию России. Санкциями обложить — это пожалуйста. Но устраивать глобальную бойню ради территориальной целостности Украины, Беларуси или Грузии никто не станет.

Точно по тем же причинам мировая война не придет к нам и из зоны Персидского залива. Любой вооруженный конфликт в этом регионе остается локальным (по крайней мере до тех пор, пока Иран не обзавелся ядерным оружием). Даже вмешательство России в Сирии не привело к серьезной эскалации. Стенаний по этому поводу было в свое время очень много, но нефтяной рынок, являющийся лучшим показателем нестабильности, так и не отреагировал большим скачком цен.

Иными словами, сколько бы ни писали журналисты алармистских статей, серьезные люди, делающие деньги на Ближнем Востоке, все это время оценивали вероятность по-настоящему разрушительной войны как не слишком высокую.

Ситуация с Северной Кореей значительно хуже, чем с Украиной и Персидским заливом. Существует некоторая вероятность того, что безумные действия молодого Кима или борьба «околокимских» группировок приведут к катастрофическим последствиям. Однако спрогнозировать развитие событий довольно сложно, поскольку даже у специалистов по Северной Корее очень мало информации о том, что творится в высшем руководстве этой страны. Что там за люди, какие группировки могут усилиться, какие идеи у них в головах...

А вот что действительно может при определенных обстоятельствах в обозримой перспективе вылиться в третью мировую войну, так это американо-китайские отношения. Причем отнюдь не из-за безумия одной из сторон, а из-за медленно, но верно нарастающих противоречий двух сверхдержав.

Сегодня такой вывод может показаться довольно странным, поскольку рационально мыслящие правители войн избегают. Но перед началом Первой мировой тоже многие эксперты считали, что конфликт не разрастется до глобальных масштабов. И тем не менее война началась и шла четыре года, поскольку противостоящие стороны были примерно равны по силе.

Для российского руководства, думающего лишь о максимально возможном продлении собственной власти, развязывание большого конфликта — это самоубийство, поскольку Россия либо будет уничтожена ядерным ударом вместе с остальным миром, либо погибнет от истощения в результате долгой гибридной войны. Но для стратегически мыслящего авторитарного китайского руководства, способного милитаризировать весьма сильную экономику, война — это реальная политика, которая сегодня еще выглядит слишком опасной, но завтра или послезавтра может оказаться вполне реализуемой.

Конечно, от ядерного удара Китай и США, скорее всего, в любом случае смогут удержаться. Так же, как во Второй мировой (при всей ее чудовищной жестокости) удерживались от использования отравляющих газов. Современная мировая война скорее будет гибридной, т. е. использующей любые возможности нанесения ущерба противнику во всех зонах, где он стремится иметь влияние. Для этого могут применяться теракты, действия партизанских отрядов и частных военных компаний, подрыв экономики...

С учетом первостепенной важности экономического фактора в современной войне можно сказать, что резкое обострение торговых отношений между США и Китаем — это необходимое (но, конечно, пока явно не достаточное) условие перехода к серьезному военному противостоянию.

Еще в середине 1990-х известный политолог Сэмюел Хантингтон предположил, что третья мировая война может начаться между США и Китаем из-за Парасельских островов, находящихся в Южно-Китайском море. В широком смысле речь шла о том, что растущая экономика Китая будет нуждаться во все большем объеме ресурсов, а Вашингтон попытается воспрепятствовать связанной с их поиском экспансии Пекина.

Пока сценарий Хантингтона не реализовался, но Южно-Китайское море по-прежнему остается потенциально опасной зоной, хотя на первый взгляд там все выглядит гораздо спокойнее, чем в Персидском заливе, Керченском проливе или на Корейском полуострове. А кроме того, в отношениях США и Китая появляются новые горячие точки — уже не на географической карте, а на экономической. И скрывать нарастающую напряженность становится все сложнее.

По инф. rosbalt.ru

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