Так что же стало с боингом?

Госкомиссия Малайзии по расследованию исчезновения рейса МН370, пропавшего в 2014 году над Индийским океаном по пути из Куала-Лумпура в Пекин, опубликовала новый доклад.

Глава комиссии доктор Кок Су Чон заявил на презентации, что следователям удалось выяснить новые данные об обстоятельствах полета.

В частности, незапланированная смена курса самолета была совершена на ручном управлении, что говорит в пользу версии о постороннем вмешательстве в процесс пилотирования.

«Расследованием было установлено, что не входивший в полетный план разворот в сторону Индийского океана был сделан при ручном управлении. В момент разворота автопилот самолета был отключен. На этом сошлись во мнении все участники расследования», — цитирует Чона РИА Новости.

В комиссии также выразили уверенность, что незапланированные маневры «не были вызваны причинами, связанными с техническим состоянием самолета или неполадками в работе бортовых систем».

По инф. rosbalt.ru

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