"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего отца.

"В день, который в итоге привел к катастрофе, Михаил Хачатурян брызгал газовым баллончиком в лицо своим дочерям, так как квартира, по его мнению, не была достаточно чистой. После этого Мария, Ангелина и Кристина, которым тогда было 17,18 и 19 лет, убили мужчину, который годами насиловал их и издевался", - пишет журналистка Цита Аффентрангер.

"Следствие заявило о предъявлении двум старшим сестрам обвинения в убийстве и размещении младшей сестры в психиатрической клинике. Но теперь генеральная прокуратура России отменила обвинение в убийстве. По словам адвоката сестер, которому удалось ознакомиться с документами, преступление, совершенное летом 2018 года, должно квалифицироваться как необходимая оборона, а расследование должно быть прекращено. В расследовании не учитывалось многолетнее насилие со стороны отца, говорится в обосновании решения".

Как сказал Алексей Липцер, адвокат старшей сестры Кристины, в интервью онлайн-порталу "Медуза", сам генпрокурор указал на необходимость проведения дополнительных следственных действий. По словам адвоката, он и его подзащитная "с осторожным оптимизмом" отреагировали на решение прокуратуры. Однако пока обвинения не сняты, говорится в статье.

"Липцер считает, что после решения Генеральной прокуратуры судьба сестер Хачатурян может стать прецедентом для других дел", - передает издание.

"Дебаты о судьбе девушек вызвали и дискуссию о законе о домашнем насилии, который блокируется много лет. В Совете Федерации сейчас находится новый, готовый законопроект. Активисты критикуют, что в этой версии закона были размыты некоторые статьи. Защита жертвы больше не находится в центре внимания, указывают они".

"Но другие убеждены, что принятие закона значительно улучшит ситуацию. В частности они указывают на запланированное введение запрета на приближение к жертве, которого ранее в России не было".

"Когда подвергающиеся насилию женщины обращаются в полицию, они зачастую - как и в случае с тремя сестрами - получают отказ. Но полицейские жалуются, что у них связаны руки, даже если они хотели бы вмешаться: они могут забрать мужчину и дать ему протрезветь в камере, но потом он возвращается домой, и насилие начинается заново", - отмечает издание.

"К тому же четыре года назад в России были фактически разрешены побои в семье. Если жертва не умирает или ей не наносятся необратимые повреждения, преступник остается безнаказанным. Ранее можно было наложить штраф и вынести приговор о лишении свободы сроком до двух лет", - говорится в статье.

"При этом домашнее насилие в России - большая проблема. Официально побои происходят в каждой четвертой семье, по оценкам - в каждой второй. Эксперты исходят из того, что ежегодно 14 тыс. женщин погибают от рук родственников, чаще всего мужа - это почти 40 смертей в день. Около 80% женщин, сидящих в российских тюрьмах за убийство, убили своего партнера, который до этого над ними издевался", - пишет Tages-Anzeiger.

История с сестрами Хачатурян прямо выводит на мысли о законопроекте о домашнем насилии. Были бы девушки как-то более защищены, если бы документ уже в то время, когда начиналась вся эта семейная трагедия, был принят, подписан и выпущен в мир? А о самом законопроекте в обществе бытуют самые разные мнения, документ, как известно, имеет очень много противников.

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Перевод Inopressa.ru

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