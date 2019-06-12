Современное искусство и отношение к нему: российская специфика

В России очень высокий уровень культурного наследия, многие часто ходит в музеи, чтобы посмотреть на работы великих художников—классиков: Айвазовского, Репина, Шишкина и других. Однако в отношении всего, что касается современного искусства, дела обстоят иначе. Люди не понимают, в чем ценность работ, которые, по их мнению, они бы и сами могли нарисовать «вслепую пальцем левой ноги». Подобное отношение связано с тем, что в России — во всяком случае сейчас — большинство людей не уважают современное искусство. Об этом рассказала искусствовед Марина Колдобская.

«Люди пугаются произведений современного искусства, и прежде чем что-то купить, они должны понимать, почему за то или иное произведение столько стоит. Человеку, например, что-то нравится, но когда ему называют цену, сравнимую, например, с его месячным доходом, он как-то „обижается“, так как не готов к таким цифрам, и дальше начинается: „Да я тоже так могу“, „Да что это за треш“. Такова практика в России», — рассказала Колдобская.

По словам эксперта, в отечественных СМИ разговоры об арт-рынке сводятся обычно к двум вопросам. Первый — это то, что у нас его нет, а второй — обсуждение аукционных рекордов. Например, что Абрамович купил картину за 33 миллиона евро.

«Есть тонкость. У людей иногда возникает необходимость перемещать какие-то большие суммы легально, при этом сколько стоит картина — неясно, так как речь идет о согласии между автором и покупателем. Сколько стоит картина — загадка, но то, что общество позволяет пользоваться такой загадочностью, говорит о том, что в обществе есть уважение к искусству. В России же его нет», — поведала искусствовед.

В других странах, по словам Колдобской, ситуация совершенно иная. Люди сами тянутся к духовному и культурному развитию, в том числе и к познанию современного искусства.

«В какой-то момент человек хочет расширить свое измерение жизни. Кто-то уезжает в Индию, кто—то „карабкается“ на Эверест, а кто-то открывает для себя искусство. Поэтому тут имеют большое значение традиции страны. В Литве, например, необычайное уважение к искусству, картины висят почти везде. В Швейцарии то или иное искусство коллекционирует каждая четвертая семья, а в Японии коллекционирование — признак культурного человека», — рассказала эксперт.

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