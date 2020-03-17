Сотни юристов, ученых, деятелей культуры выступают против «обнуления Путина»

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Более 350 специалистов в области права, журналистов и общественных деятелей подписались под заявлением против поправки об обнулении президентских сроков Владимира Путина и Дмитрия Медведева.
Напомним, в политических кругах (а местами - и на улицах) кипят страсти по поводу предложенной Владимиром Путиным реформы Основного закона. Вопреки уверениям властей и пропаганды, многие усматривают в поправках желание закрепить у власти нынешнего президента и близкий круг его приближенных (бросив простонародью обещание индексаций пенсий и соцпособий и окружив все это флером красивых патриотичных слов):
«Мы считаем, что над нашей страной нависла угроза глубокого конституционного кризиса и противоправного антиконституционного переворота, облеченного в псевдолегальную форму», — говорится в тексте обращения к представителям власти, в том числе к судьям Конституционного суда.
Среди экспертов на настоящий момент десятки академиков и член-корреспондентов Российской академии наук, юристы, адвокаты, а также экономисты Сергей Алексашенко, Евгений Ясин, профессор ВШЭ Илья Шаблинский, директор «Левада-Центра» Лев Гудков, политический аналитик Аркадий Дубнов, журналист и политолог Андрей Колесников, социологи Дмитрий Орешкин, Григорий Юдин, политологи Глеб Павловский, Кирилл Рогов, Георгий Сатаров, писатель Виктор Шендерович, кинокритик Антон Долин, журналисты Леонид Парфенов, Сергей Пархоменко, Михаил Фишман, Ирина Шихман, телеведущие Татьяна Лазарева, Михаил Ширвиндт и многие другие. Полный список подписантов опубликован на сайте «Эха Москвы».По мнению подписавшихся под обращением, обнуление сроков противоречит решению Конституционного суда от 5 ноября 1998 года, когда он запретил то же самое Борису Ельцину. Они уверены, что в случае принятия это «вступает в прямое противоречие с принципами равенства перед законом и равенства прав и свобод», а также с декларируемой Основным законом сменяемостью власти, «здравым смыслом и чувством справедливости.
Также в документе отмечается, что принимаемые поправки в Конституцию противоречат неизменяемым статьям того же Основного закона и «нарушают принцип равенства перед законом и гарантии прав и свобод личности, противоречат принципам федерализма, принципам разделения властей, независимости судебной системы и автономии местного самоуправления». Реформа, по мнению авторов обращения, создает потенциальные разночтения внутри Конституции, что «ведет к параличу и деградации конституционно-правовых механизмов».
Подписавшиеся уверены, что эти поправки не могут считаться законными, так как категорически не соблюдена процедура их принятия: поправки на разные тематики принимаются «пакетом», что напрямую противоречит федеральному закону «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ».
«Такое развитие событий подрывает возможность эволюционного развития нашей страны на принципах народовластия и свободы и грозит обернуться новой трагедией национального раздора. Осознавая историческое значение этого момента, мы призываем всех неравнодушных граждан, политических и общественных деятелей предпринять все возможные усилия для возвращения ситуации к законности и конституционному порядку», — пишут эксперты в своей декларации.
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