Соотечественники: сначала зовем — а потом сапогом в душу

Работа в престижных советских изданиях, всесоюзная известность в интеллигентской среде, экзотические командировки по стране, квартира в знаменитом «писательском доме» с видом на Кремль. Столь благополучная судьба не должна была, казалось бы, свести с униженными и оскорблёнными Лидию Графову (ныне обладательница премии Союза журналистов России «Золотое перо», главной профессиональной награды). Однако уже 30 лет она тянет правозащитную лямку. Участвует в судьбах мигрантов, переселенцев или репатриантов.

До сих пор нет привычного слова для обозначения русских (русскоязычных) людей, переселившихся или мечтающих переселиться на историческую родину – в Россию. Людей, которых наше государство вроде бы зазывает, но по факту репрессирует. Гражданское общество у нас в стране понимается очень по-разному. Для многих его идеал – ныть, скандалить и быть нерукопожатным для властей. Тем временем «Форум переселенческих организаций», возглавляемый Л. Графовой, занят рутинными делами: из года в год приходит на помощь нуждающимся, а также в формате рабочих встреч с представителями власти неустанно доводит до них очевидные, казалось бы, соображения. Порой небезрезультатно.

– Такие слова, как «репатриация» и «историческая родина», ассоциируются у нас скорее с отъездом евреев, чем с приездом русских. Собирание народа так и не стало приоритетом для нашего государства (вопреки официальным речам про Крым). Когда распался СССР, на его руинах за пределами РФ оказались 25 миллионов русских и 9 миллионов лиц других национальностей, чьи коренные территории находятся в России. Кто-то из них умер, кто-то ассимилировался, кто-то перебрался в РФ, кто-то – на Запад. Сколько миллионов человек, относящих себя к русскому миру, живут сегодня на постсоветском пространстве вне России – никто не знает точно. По данным Института русского зарубежья, 90% из них находятся в состоянии отложенного переезда в Россию.

– Если после Беловежских соглашений, внезапно распустивших Советский Союз, эти люди проснулись иностранцами в своих постелях, то в 2002 году Россия оформила «развод» со своими детьми по всем юридическим нормам. Страна приняла новый закон о гражданстве, положив конец упрощённому получению паспорта РФ для жителей стран СНГ и не сделав никаких исключений для русских или русскоязычных. Таким образом, правительство объявило этих людей де-юре иностранцами. Русский иностранец в России – это нонсенс. У меня язык не поворачивается назвать иностранцем русского, например, из Узбекистана. В ходе сталинских репрессий туда выслали его предков, а теперь наше государство отрекается от него – по сути, это продолжение тех самых репрессий.

Тогда, в 2002 году, Путин заявил, что в Россию переехали все, кто хотел. Даже сейчас это не так, что уж говорить о том времени. Кроме того, переехать – не значит стать гражданином. Вопрос о получении гражданства обычно ставят в отношении тех, кто живёт за пределами РФ, но и внутри страны постоянно проживают миллионы русских, не имеющих российского паспорта, – нелегалы поневоле (причём многие живут без паспорта РФ не одно десятилетие). Официально их сотни тысяч, а по нашим прикидкам – около 3 миллионов. Для тех, кто въехал в страну до 2002 года и по каким-то причинам не смог получить гражданство РФ, в 2012-м правительство объявило «амнистию» (хотя вообще-то люди въехали законно – в чём их амнистировать?). Эта «амнистия» проводится до сих пор, но мало кто за ней обращается – люди не верят, боятся, что их депортируют.

– Не без причин боятся?

– Конечно. Знаете ли вы, чем закончилась попытка Ромодановского начать эксперимент иммиграционной амнистии?

– Ромодановский – это бывший глава Федеральной миграционной службы (ФМС), так?

– Да, бывший глава бывшей ФМС – в том-то и дело, что оказалось проще ликвидировать эту структуру, чем избавить её от коррупции, которую он развёл (теперь миграция отдана на откуп полиции: в МВД есть подразделение, которое называется ГУВМ – Главное управление по вопросам миграции). В свою бытность главой ФМС Ромодановский под давлением правозащитников отдал распоряжение, чтобы муниципалитеты разных регионов страны провели перепись нелегалов поневоле. И люди пошли «сдаваться»... Впоследствии мне было стыдно приезжать на Дальний Восток: оказалось, там вместо легализации их ожидала депортация из России.

Слава богу, теперь ситуация другая. Начальник ГУВМ Валентина Казакова ещё до своего назначения была известна тем, что проблема человека решалась, если он попадал к ней на приём. Теперь, вступив в должность, она привнесла новшество в работу управления – проводит видеомосты с людьми из разных регионов. Списки составляет наша организация. Примечательно, что незадолго до видеомоста с регионами Центрального федерального округа, когда списки попали в местные УВМ, миграционные чиновники на местах зашевелились и начали спешно пересматривать дела переселенцев, которые давным-давно обивали их пороги. А до этого бездействовали. Отчасти чиновников можно понять: они боятся, что, оказав помощь человеку, будут обвинены в получении от него взятки. За отказ помочь их никто не накажет.

– Поговорим о тех русских, кто перебирается в Россию уже в наши дни. Напомним читателю процедуру получения российского гражданства на общих основаниях: сперва надо зарегистрироваться на жилплощади, затем получить разрешение на временное проживание в стране (РВП), затем – вид на жительство, и только тогда можно претендовать на гражданство. Таким образом, его нельзя оформить раньше, чем через семь лет после въезда.

– Получить без связей квоту на РВП в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге невозможно, и как они распределяются – никто не скажет (вообще квота для русского в России – это как если бы от человека потребовали квоту на возвращение в собственную квартиру). Да и жизнь с РВП не сахар: очень трудно устроиться официально на работу и, соответственно, подтвердить доход для получения вида на жительство. Впрочем, самая первая подножка на этом пути – регистрация в квартире. Сдавая жилплощадь, россияне обычно не хотят регистрировать жильцов, тем более с детьми: боятся, что потом от них не избавятся. Мы давно предлагаем упростить регистрацию, сделать, как на Западе: сообщаешь муниципалитету свои контакты – и живёшь где хочешь. Никто не может объяснить нам, почему в России это невозможно. Обязанность проживать по месту регистрации – это сугубо российская практика, слово «прописка» не переводится ни на один иностранный язык. К тому же половина самих россиян не соблюдает эту норму, то есть живут не там, где зарегистрированы, – что же, властям всех покарать за это? А репатриантов карают. Устраивают ночные облавы и, поймав людей на том, что они ночуют в другом месте второй раз, выдворяют из России.

– Кстати, о госпрограмме переселения соотечественников, которую вы упомянули. Она действует с 2006 года и позволяет получить гражданство не за семь лет, а за полгода, но обязывает человека прожить и проработать три года в принявшем его регионе (таковыми регионами НЕ могут быть Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Крым, Краснодарский край). Разово выплачиваются подъёмные суммы – 20 тысяч участнику программы и по 10 тысяч членам семьи, а в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке – 240 тысяч рублей участнику и по 120 тысяч членам семьи. Это не особенно привлекательно для людей: за 14 лет участниками программы стали всего-то около 800 тысяч человек, тогда как на общих основаниях русские перебираются в Россию примерно в десять раз чаще.

– В 2014 году государство ввело ещё одну упрощённую схему получения гражданства – для носителей русского языка (НРЯ), как её называют. Правда, не такая уж она упрощённая. От людей потребовали не только отказа от иностранного гражданства, но и подтверждения, что этот отказ принят. А Украина, обиженная на человека за то, что он её покидает, – разве захочет она что-то подтверждать и отправлять в Россию какие-то документы? К счастью, мы добились отмены этого требования. Но всё равно схема далека от совершенства. Во-первых, человек обязан документально подтвердить факт проживания своего предка на территории России. Во-вторых, критерии отбора позволяют «отшить» кого угодно: от человека требуют, например, «понимания скрытых смыслов сочинений русских классиков». Недавно девушку, владеющую русским (и только русским) языком, не признали таковой, поскольку она не знает, почему московский район Китай-город так называется (общепринятой версии о происхождении названия не существует. – Прим. «АН»).

Какое лицемерие! С одной стороны, русских вроде бы приглашают в Россию (недавно даже сообщили, что будут сформированы рабочие группы из представителей разных министерств, которые станут ездить за границу и зазывать носителей русского языка в РФ). С другой – приехав, они получают сапогом в душу.

– Чем объяснить это противоречие?

– Иногда мне кажется, что это какое-то злое колдовство, какой-то морок нашёл на наших чиновников. А ещё кажется, что авторы всех этих законов умышленно разбросали брёвна под ноги репатриантам, чтобы они платили взятки. Кроме того, многие полицейские (не забудем: миграция теперь в ведении полиции) относятся к людям зачастую с недоверием – соответственно, для них чем меньше граждан, тем лучше. Стоит помнить и о страхах правительства, что из-за коррупции гражданство будет роздано кому попало, даже людям без знания русского языка, – можно подумать, сейчас этого не происходит. Также правительство боится, что придётся платить пенсию переехавшим старикам. Правда, недавно в закон внесена хорошая поправка: вид на жительство стал бессрочным. Это нормально, чтобы люди спокойно жили в РФ, а пенсию получали из тех государств, гражданами которых остаются (они, в конце концов, отдали всю жизнь этим государствам).

– Можно выделить ценностно-идеологический аспект. В Израиле, например, действует конституционный закон «О нации», называющий его национальным государством евреев, а одной из его обязанностей – еврейскую репатриацию (переселенцам оплачивают в течение года питание и жильё). У нас же русский вопрос является каким-то полузапрещённым, хотя русские в России составляют более 80% населения, тогда как евреи в Израиле – менее 75%.

– Стесняясь слова «русский», мы отдали его шовинистам. Ужасная ошибка. Сейчас в связи с поправками в Конституцию звучит предложение обозначить русских как государствообразующую нацию. Это действительно так, но в Конституции этого, по-видимому, не пропишут. Мы избегаем острых вопросов, чтобы не обострять их ещё сильнее, но именно замалчивание приводит к тому, что они становятся всё более колкими.

Знаете, в связи с репатриацией я уже почти не говорю о правах человека (у нас это пустой звук). Я говорю об интересах страны, о демографической катастрофе, о том, что многие переселенцы – самоотверженные патриоты России. Осточертело десятилетиями повторять одни и те же очевидные истины. И вообще хотелось бы распроститься с миграцией, но приходит новое письмо со словами «вы моя последняя надежда», и совесть не позволяет отойти от этой бесконечной человеческой трагедии. И мы продолжаем надеяться, что настоящая иммиграционная «амнистия» в России будет вскоре проведена.

По разным причинам русские люди оказываются вне пределов исторической родины, но хочется, чтобы встречали их здесь не как чужаков, а именно как своих. И их путь к российскому паспорту делался усилиями властей не сложней и тернистей, а короче и проще. Сами ведь правила игры устанавливаем.

А еще по злободневной теме публикации можно прочитать здесь:

По инф. argumenti.ru

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