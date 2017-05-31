Сокращение пенсий до 2022 года прогнозируют в правительстве

До 2022 года пенсии в реальном выражении будут сокращаться и лишь с 2024 года их рост возобновится. Так считают в Министерстве экономического развития РФ, сообщает «RNS» .

Пенсии попали под сокращение

Министерство экономического развития России закладывает реальный рост пенсий в целевой вариант макропрогноза-2035 только на 2,5%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.

Предполагается, что число пенсионеров к 2035 году уменьшится на 7 млн человек или 23%, в то время как число занятых вырастет на 1 млн. Это будет достигнуто в том числе благодаря повышению пенсионного возрасти до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин – без этой реформы число пенсионеров увеличится на 5,4 млн человек, число же занятых сократится на 3,2 млн.

До 2022 года пенсии в реальном выражении будут сокращаться и лишь с 2024 года их рост возобновится. Хотя к 2035 году они и вырастут по сравнению с 2016 годом на 2,5%, но по сравнению с 2013 годом их сокращение составит 4%.

«Из прогноза следует, что при 2,5%-ном реальном росте страховых пенсий пенсии неработающих пенсионеров за 20 лет увеличиваются в реальном выражении на 20%. Это означает, что в пересчете на сегодняшние рубли средняя страховая пенсия в 2035 г. составит, как и ныне, чуть более 13 000 руб., а пенсия неработающего пенсионера увеличится примерно до 15 500 руб.», - пишут «Ведомости».

Благодаря сокращению отношения пенсий к зарплате с 35% до 22% и уменьшению числа пенсионеров отношение пенсионных выплат к фонду оплаты труда упадет с 28% до 15% - это стимулирует рост инвестиций и производительности.

При успешной реализации реформ доходы за 20 лет увеличатся на 55%, реальные зарплаты – на 56,5%, экономика – на 78%. Реальные доходы населения только к 2022 году достигнут уровня 2013 года.

По инф. «RNS»

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