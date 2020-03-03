Скандал: американский ученый заставлял ученых скрывать изменения климата

Министерство внутренних дел США вносило недостоверную информацию во внутренние доклады о климатических изменениях, которые используются для принятия решений в области природопользования, пишет газета The New York Times.

Согласно материалам ведомства на ученых оказывал давление сотрудник МВД Индур Гоклани, который был назначен ответственным за формирование климатической политики в 2017 году после избрания президентом Дональда Трампа.

Недостоверная информация была внесена в девять докладов о климате, которые вышли под его руководством. В своих электронных письмах Гоклани требовал от ученых писать, что высокое содержание углекислого газа в атмосфере может быть полезным, так как «повышает эффективность использования воды растениями» и «продлевает сельскохозяйственный сезон».

Гоклани утверждал, что исследования климата «могут преувеличивать проблему глобального потепления по каким угодно причинам». В официальных ответах на письма, поступавшие в МВД, Гоклани уверял, что повышение температуры на Земле — все еще спорный вопрос для ученых.

Дональд Трамп критиковал борьбу с глобальным потеплением и считал теорию об изменении климата обманом китайцев для уничтожения американской промышленности. В 2019 году он поручил изучить, угрожает ли глобальное потепление национальной безопасности США. В январе 2020 года Трамп заявил, что в этой проблеме «нет ничего вымышленного» и она «очень серьезная».

Как видим, проблематика климата - может быть очень даже политически-скандальной! Ведь вопросы экологии - затрагивают интересы промышленников, с их несметными богатствами... и даже экономику целых стран!

И еще о погоде и климате — по ссылке.

Polit.ru

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