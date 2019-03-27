Шутки в сторону: почему Украина вполне может оказаться под руководством артиста-комика?

"На президентских выборах в следующее воскресенье речь пойдет о будущем Украины. Коррупция, бедность, конфликт с Россией - страна стонет под тяжестью проблем. А что происходит? Во всех опросах лидирует комик. Кто он, этот Владимир Зеленский?", - задается вопросом журналист немецкого издания Бернхард Клазен.

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно внимательнее рассмотреть карьеру Василия Голобородько, героя сериала "Слуга народа", которого играет Зеленский. Учитель истории, осмелившийся раскритиковать правительство, неожиданно становится президентом, повествует журналист. Первая пресс-конференция была для новоиспеченного президента заметно не по силам. "Скажу вам честно, - признается в сериале Голобородько, - я не готов к этому разговоруе. Давайте встретимся в другой раз".

"Эта открытость и внушающий доверие образ человека, который не только смеется над слабостями других, но и обладает большой долей самоиронии, вызывает много симпатии к актеру Владимиру Зеленскому и на самом деле может довести его до должности президента", - отмечает Клазен.

С 2017 года "Слуга народа" - это не только успешный сериал с Зеленским в главной роли, но и название партии. Правда, пишет издание, цели объединения остаются весьма неясными: "Слуга народа" называет себя социал-демократический и социал-либеральной партией, но единственное, что известно о кандидате Зеленском, это то, что в процессе по установлению мира на востоке Украины он намерен делать ставку на переговоры.

"После встречи с западными послами в середине января, во время которой они удивлялись тому, насколько неподготовленным был политик Зеленский даже в простых вопросах, предвыборный штаб кандидата, кажется, пришел к выводу, что сначала лучше не давать интервью и не принимать участия в телевизионных дебатах. Еще один такой провал кандидат больше не может себе позволить", - говорится в статье.

Зеленский, кажется, чувствует, что он может добиться успеха, только если будет бороться на своей территории, а это мероприятия его команды "Квартал 95". Так, в середине марта харьковского Дворца спорта, вмещающего 5 тыс. человек, не хватило для размещения всех тех, кто хотел посмотреть на шоу "Квартала 95". "На своем предвыборном шоу Зеленский делал то, чем он занимался в последние годы: поднимал на смех правящую политическую элиту, высмеивал их слабые стороны, представлял своих политических конкурентов в в жалком виде, и все это в контексте секса и сексизма", - пишет издание.

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Тем не менее, не всем шутки Зеленского кажутся смешными, отмечает автор статьи. В Одессе, этой столице юмора, 1 апреля - праздничный день. "В этом году у меня неприятные воспоминания о 1 апреля, - говорит киевская журналистка Татьяна Косьянчук, каждый год посещающая город. - Этот Зеленский испортил мне праздник. Постоянно эти шутки о проституции, порнографии".

"Такой некомпетентности я не ожидал, - отмечает специалист по коммуникациям Лев Кокшаров. - Он не может даже сформулировать то, как он представляет себе функционирующее государство. Я думаю, он ничего не формулирует, потому что у него нет того, что можно сформулировать. Я думаю, этот человек не является самостоятельной действующей политической фигурой. Он лишь марионетка других людей, которые решают с помощью него свои собственные вопросы".

Совсем другого мнения придерживается 71-летняя пенсионерка Надия, продолжает Клазен. "Она живет на пенсию 70 евро в месяц. Участвуя в демонстрациях и посещая церковные богослужения, она получает в подарок продуктовые наборы. Надия говорит, что ненавидит в первую очередь двух людей: Петра Порошенко и его соперницу Юлию Тимошенко. Президенту она не может простить то, что его ближайшее окружение занималось контрабандой оружия и запчастей для военной техники из России и продавало их по более высокой стоимости. Плюс новогодний отпуск семьи Порошенко, который они год назад провели на Мальдивах и который якобы стоил 500 тыс. долларов. А одежда Юлии Тимошенко, по словам Надии, стоит больше, чем получила она пенсий за всю свою жизнь", - передает издание.

"Зеленский располагает к себе и потому, что он в основном говорит на русском языке и тем самым обращается к советским временам, - отмечает Клазен. - За это его любит Надия. Русский язык она связывает со временем, когда мир еще был в порядке, когда после школы получали работу, когда пенсии хватало на жизнь, электричество и газ были доступными, а в больнице можно было ждать надлежащего лечения".

"Вероятно, говорит Надия, у Зеленского не получится расправиться с олигархами и коррупцией. Но он, по ее мнению, может, по крайней мере, замедлить дальнейшее обнищание страны. В отличие от Порошенко и Тимошенко он не вор, говорит она. И он будет вести переговоры с Россией и "народными республиками" на востоке страны. Военной эскалации, считает пенсионерка, (...) при Зеленском не будет".

"1 апреля, на следующий день после первого тура президентских выборов, станет известно, кто из кандидатов выйдет во второй тур, - пишет Клазен в заключение. - У Владимира Зеленского, который, будучи комиком, отмечает 1 апреля, в этот день, вероятно, будет сразу две причины для праздника".

Перевод Inopressa.ru

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