"Шибко грамотный вырос": новосибирский паренек пойдет в суд — оспаривать результат ЕГЭ

В Новосибирске начинается суд по иску выпускника гимназии об оспаривании результата ЕГЭ по обществознанию. Это первый такой прецедент: ранее суды рассматривали только дела о нарушении регламента проведения экзамена.

Вчерашний школьник оказался не согласен с решением экспертов, признавших ответ неверным из-за того, что отвечавший сослался на учебник Высшей школы экономики, которого нет в перечне официально рекомендованных для изучения в школе.

По данным "Коммерсанта", иск подан к министерству образования Новосибирской области и государственной экзаменационной комиссии Новосибирской области. По итогам ЕГЭ юноша получил 88 баллов. Выпускник уверен, что выполнил все задания правильно: «После того как я получил результаты по обществознанию и посмотрел разбивку баллов по заданиям, то где-то с ошибками согласился, а с результатом проверки трех заданий согласиться не мог, потому что там все написано правильно, это подтвердили и мои учителя».

Претензии выпускника относятся к заданиям, которые оценивают независимые эксперты. Спорными вопросами стали определение гиперинфляции и мини-сочинение на экономическую тематику. Для оценки сочинения применяются несколько критериев, в том числе качество аргументации. Например, если в тексте сочинения приведены два примера из разных источников, то его могут оценить в максимальные два балла.

"Я писал про разные типы экономических систем и сравнивал системы СССР и России, в пример приводил и ситуации в магазинах,— пояснил истец.— Как мне казалось, один пример относится к курсу истории, а другой — к моему личному социальному опыту». По его словам, эксперты ЕГЭ посчитали, что оба примера относятся к курсу истории.

В конфликтной комиссии повысили балл по одному из заданий. «Удовлетворяющего меня объяснения, почему же все-таки те ответы были ошибочными, я не получил, поэтому и решил отстаивать свои права»,— сказал ученик.

Выпускник обратился в региональное министерство образования, где ему ответили, что все задания оценены корректно. Чиновники также уточнили, что в своем ответе школьник ссылался на учебники, которых нет в федеральном перечне изданий, рекомендованных к изучению в школе. Тогда молодой человек написал исковое заявление, приложив к нему и свои источники, и источники из списка рекомендованных учебников. По его словам, при подготовке к экзамену он использовал учебник по макроэкономике для студентов вузов, изданный Высшей школой экономики, справочник по подготовке к ЕГЭ издательства АСТ, а также международный стандарт финансовой отчетности в гиперинфляционной экономике IAS 29 (действует на территории России) и ряд других.

Старший научный сотрудник Института экономики СО РАН, доцент экономического факультета НГУ Ольга Валиева считает, что определение гиперинфляции, данное выпускников , верно: «Комиссию смутил процентный диапазон, который представил Артем: в учебнике Высшей школы экономики даны именно эти цифры (от 100–250% и выше), а в базовых учебниках по макроэкономике говорится, что уровень процентов по гиперинфляции у разных стран разный. Универсализировать этот коридор невозможно».

Адвокат истца Ирина Гребнева рассказала, что в региональном минобразования посчитали, что подросток не имеет права на иск и вовсе не должен был подавать на повторную апелляцию. «Ранее судебных разбирательств по таким вопросам не велось, были прецеденты, когда выпускники жаловались в суде на удаление из аудитории, где проходил ЕГЭ, или что их не допускали туда»,— уточнила Гребнева.

По инф. rosbalt.ru

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