Сериал «Ученица Мессинга»: а было ли знакомство прототипа главной героини с экстрасенсом?

Галина Пащенко, общая подруга Вольфа Мессинга и его многолетней ассистентки Валентины Ивановской, обвинила гипнотерапевта Ольгу Мигунову, ставшую прототипом главной героини сериала «Ученица Мессинга», в пиаре на имени знаменитого экстрасенса.

Слева: кадр со съемок сериала "Ученица Мессинга". Справа: Ольга Мигунова

Идущий на «Первом канале» сериал «Ученица Мессинга» заметно повысил популярность Ольги Мигуновой. Еще вчера мало кто знал ее имя, а сегодня не то что попасть на прием — даже записаться к ней на консультацию не так-то просто. Страницы Ольги Мигуновой в соцсетях пестрят вопросами с разных концов страны: зрители, поверившие в выдающиеся способности гипнотизерши, спрашивают доктора, может ли она вылечить их близких, и интересуются, когда она прибудет с гастролями в Самару, Казань, Санкт-Петербург, Нижний Новгород...

Стоит ли так доверять Ольге Мигуновой и действительно ли она является той, за кого себя выдает?

Лечит без гарантий

Телефонный номер «Культурно-лечебного центра Ольги Мигуновой» сейчас раскален от звонков. Не с первого раза, но все-таки удалось дождаться соединения. Консультанту «Центра Мигуновой» были заданы главные вопросы.

Выяснилось: желающих исцелиться гипнозом Мигуновой так много, что запись на прием ведется... аж на май! Лечение от алкоголизма стоит 45 000 рублей: сюда входит диагностика, четыре сеанса по 60 минут и кодирование. Как заверили, внушить отвращение к спиртному Мигунова может хоть на месяц, хоть на год, хоть на пять лет. Даже на всю жизнь! Цена услуг гипнотерапевта от этого не изменится.

«Это стандартный курс лечения. Если ситуация серьезная, Ольга Петровна назначает дополнительный сеанс, — рассказали в «Центре». — Он стоит 8 000 рублей».

На этом «прелести» заканчиваются.

— А результат точно будет? — вопрос к консультанту.

— Вам никто гарантий не даст. Это чисто индивидуальная вещь. Все зависит от самого пациента. Ольга Петровна дает ему установку не пить, он ей пишет расписку, что ознакомлен. Если он в период кодирования начинает пить, его начинает трясти, ему плохо, и никто не может понять, что с ним происходит. И выживет он или умрет — это его, что называется, личное дело.

— Значит, договор с вами пациенты не заключают? Просто вносят в кассу деньги, а дальше все зависит только от человека, и претензии все только к нему?

— Конечно.

«Центр» ликвидирован, а вывеска осталась

Итак, принимая деньги без договора, «Центр» не дает пациентам никаких гарантий. Да и не может дать. Как следует из базы данных «СКРИН-Контрагент», существовало две фирмы с одинаковым названием — «Культурно-лечебный центр Ольги Мигуновой», основным видом деятельности которых была общая врачебная практика, но обе ликвидированы еще летом прошлого года. Тем не менее Ольга Мигунова продолжает вести лечебную деятельность, пользуясь вывеской несуществующего «Центра». На каком основании, остается вопросом.

Единственным учредителем ликвидированных организаций числилась Ольга Мигунова. Она же была их единственной сотрудницей.

Если почитать список болезней, от которых обещает исцелить Мигунова — заикание у детей, сексуальные расстройства у мужчин, бесплодие у женщин, остеохондроз, энурез, неврастения, сахарный диабет и др., — складывается ощущение, что она одна может заменить собой целую больницу. При этом на сайте ее «Центра» есть важная, но написанная мелким шрифтом пометка: «О наличии возможных противопоказаний следует проконсультироваться у специалиста!» А Мигунова тогда, спрашивается, кто?

Все это до боли напоминает ситуацию с трагической гибелью Дмитрия Марьянова: тот скончался в то время, когда находился в «лечебном» центре. И только в ходе расследования выяснилось: клиника, где лежал актер, не имела лицензии на оказание медицинских услуг.

«Эта история шита белыми нитками»

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Мигунова утверждает, что является «консультантом силовых ведомств по вопросам внешнего психологического управления массовым сознанием, локализацией и нивелированием массовых беспорядков» (оказывается, в России не только Росгвардия борется с митингами оппозиции, но и экстрасенсы!) и гордо называет себя «единственной ученицей Вольфа Мессинга». Кроме слов, знакомство со знаменитым магом Мигунова никак не подтверждает.

Осталось немного людей, способных пролить свет на эту историю, но есть подруга Вольфа Григорьевича. Галина Пащенко живет в США. Она была общей подругой Вольфа Мессинга и его ассистентки Валентины Ивановской. Но об Ольге Мигуновой Галина ни разу не слышала.

— Я знала Мессинга с 1964-го по 1974 год — год его смерти, — рассказала Галина Пащенко. — Я жила дважды по четыре месяца в квартире Валентины Иосифовны, когда проходила курсы повышения квалификации в вузах Москвы, провожая на гастроли и встречая с гастролей Мессинга и Валентину Иосифовну. За этот период Мессинг приезжал три раза в Иркутск на гастроли, где я бывала на каждом его выступлении. Мы много разговаривали. Я ни разу не только не видела Ольгу Мигунову, но и не слышала о ней ни от Мессинга, ни от Валентины Иосифовны.

Первая встреча Мессинга и Галины Пащенко, 1964 год

фото из личного архива

Более того, — продолжает Галина, — когда я рассказала Мессингу о психологических опытах какого-то неизвестного мне мужчины в Сочи, который представил себя учеником Мессинга, Вольф Григорьевич был очень возмущен и сказал тогда: «У меня нет учеников!» Я ему доверяю больше, чем Ольге Мигуновой, якобы ученице Мессинга.

Галина Пащенко считает: проверить, действительно ли Ольга Мигунова выступала на одной сцене с Мессингом или нет, очень легко:

— В истории с Ольгой Мигуновой меня удивляет, что она не показывает ни одного совместного фото с Мессингом (у самой Пащенко такие кадры есть. — Авт.) — это могло бы быть верным доказательством общения с ним. Можно также пойти в Москонцерт, где были оформлены Мессинг и Валентина Иосифовна, и проверить записи в трудовых книжках. У меня есть профсоюзный билет Мессинга, показывающий, в какие годы он там работал.

— Ольга Петровна утверждает, что работала с Мессингом целых пять лет!

— Вот и надо проверить там записи про Мигунову. Мессинг был очень щепетильным человеком, и вряд ли бы он согласился на нелегальный доход Мигуновой от поездок с ним. Эта история шита белыми нитками...

По словам Галины Пащенко, после окончания показа сериала на «Первом канале» планируется программа «Пусть говорят», посвященная «Ученице Мессинга» и Ольге Мигуновой. Десять лет назад, когда «Пусть говорят» еще вел Андрей Малахов, Пащенко снималась в передаче о Мессинге, но от участия в программе на этот раз женщина отказалась:

— Меня просят прилететь на запись программы. Но я не хочу участвовать в этом шоу, потому что все там неправда. Не хочу полоскать имя чистого человека в грязных водах программы «Пусть говорят», рейтинг которой держится на сенсациях, часто выдуманных. Я сказала, что готова рассказать и показать мой архив о Мессинге, который я бережно храню более 50 лет, только на чистой передаче, посвященной только самому Мессингу, а не людям, которые пиарятся на имени Мессинга. Я не стала смотреть сериал «Ученица Мессинга», потому что знаю истинную историю.

— Вы осуждаете Ольгу Мигунову?

— Я не могу судить эту женщину, Бог ей судья. Но общаться с ней я не хочу.

***

Пропиариться на имени известных людей многие рады. Но здесь речь идет не просто о добавлении себе любимому популярности, а о здоровье людей, ответственность за которое, оказывается, никто не несет. Известно, что иногда тайное все-таки становится явным. Будем надеяться, что и в этом случае тоже. Никому не хочется попадать на лечение самим или отдавать своих близких в руки самозванцев без совести.

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