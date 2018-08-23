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Сенатор-международник Косачев: нужна единая концепция ответов на претензии за "эпоху СССР"
По инф. rosbalt.ru   
23 Августа 2018 г.
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России нужно сформировать своего рода «историческую концепцию» по любым высказываниям о «советской оккупации», а не отвечать ситуативно и разово на подобные заявления. Об этом пишет глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в среду у себя в Facebook.

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Напомним, ранее министры юстиции Латвии и Эстонии в очередной раз заявили, что намерены требовать от РФ «компенсации» за «советскую оккупацию». В Госдуме на это уже ответили, что Россия сама может потребовать от этих стран компенсаций за все, что было там построено в советский период.

Косачев считает, что нужно выработать единую позицию по всем подобным вопросам, «которая бы раз и навсегда закрывала любые попытки конъюнктурных спекуляций на темах столь непростого и во многом действительно трагичного прошлого наших стран и народов».

Россия, подчеркнул Косачев, не должна принимать претензий политического, юридического и финансового характера в свой адрес за нарушения советскими властями положений внутреннего или международного права.

По инф. rosbalt.ru

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