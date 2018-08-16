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Самарскую пенсионерку обвиняют по пяти статьям УК за ролики в соцсети. Экстремистка!
По инф. rosbalt.ru   
16 Августа 2018 г.
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Следственный комитет предъявил обвинение бывшему руководителю «Общины коренного русского народа» в Самаре Любови Кузаевой в десяти эпизодах преступлений по пяти статьям Уголовного кодекса.

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Как сообщил «Росбалту» адвокат международной правозащитной группы «Агора» Тимур Мифтахутдинов, защищающий Кузаеву, ей вменяют организацию экстремистского сообщества (часть 1 статьи 282.1 УК, 1 эпизод); возбуждение ненависти организованной группой (пункт «в» части 2 статьи 282 УК, 4 эпизода); возбуждение ненависти по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе (часть 1 статьи 282 УК, 1 эпизод); реабилитацию нацизма (часть 1 статьи 354.1 УК — 2 эпизода); публичные призывы к сепаратизму (часть 1 статьи 280.1, 1 эпизод) и осуществление экстремистской деятельности с использованием интернета (часть 2 статьи 280, 1 эпизод).

Кузаеву во вторник задержали на 48 часов. Как рассказал адвокат Мифтахутдинов, следователи, вероятно, планируют сегодня выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей пенсионерки. Сама Кузаева считает все эти подозрения ее в экстремизме вымышленными.

Первое дело о возбуждении ненависти было возбуждено против пенсионерки в сентябре прошлого года. Росфинмониторинг сразу внес Кузаеву в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В результате Кузаева до сих пор не может вступить в права наследницы, а счет, на который поступали ее пенсионные начисления, был заблокирован. В ноябре того же года в отношении Любови Кузаевой возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма (часть 1 статьи 354.1 УК РФ), а на сегодня она стала фигуранткой по еще нескольким уголовным делам экстремистской направленности, которые с предыдущими соединены в одно производство.

Помимо того, что Любовь Кузаеву подозревают в размещении экстремистских материалов в социальной сети «ВКонтакте», по мнению следствия, по ее указанию члены объединения экстремистской направленности «Община Коренного Русского Народа Самарской области» также размещали соответствующие материалы в социальных сетях.

Поводом для возбуждения дел послужила публикация во «ВКонтакте» видеоролика. Следствие считало, что он был размещен в 2016 году с нетбука Кузаевой. Сама Кузаева утверждала, что не размещала видео, нетбук был размещен в офисе без пароля и к нему имел доступ неограниченный круг людей. Позже СК отменил постановления о возбуждении этих уголовных дел, однако возбудил серию новых дел.

  • Напомним, что в последнее время в России увеличилось число уголовных дел, возбуждаемых за действия в соцсетях: распространение карикатур, роликов, за простые лайки под подобным "контентом". Как считает глава СПЧ Михаил Федотов, при имеющейся редакции закона «в экстремисты можно записать полстраны».

По инф. rosbalt.ru

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