Ростовчане взбунтовались против высотки вместо сквера в центре города. Суд поддержал их

Арбитражный суд в апелляционном заседании отменил разрешение «Московской строительной компании» на постройку 22-этажного дома в центре Ростова-на-Дону. Как сообщил корреспондент «Росбалта», постановление принято 15-м арбитражным апелляционным судом.

Предыдущее решение арбитражного суда Ростовской области, обязывающее департамент архитектуры и градостроительства администрации Ростова рассмотреть вопрос о выдаче разрешения ООО «Московская строительная компания» на строительство объекта на площади Ленина, отменено.

Напомним, что ранее жители Ростова потребовали у властей не допустить строительства высотки на площади Ленина. Новое здание должно было быть возведено на месте сквера с фонтаном. Протестующие набрали количество голосов, необходимое для рассмотрения вопроса в администрации города.

«Площадь Ленина была спроектирована как единый комплекс зданий, и сквер с фонтаном являются ее неотъемлемой частью. Появилась информация, что на его месте должно быть построено 22-этажное жилое здание. Это строение изуродует исторический вид площади», — написали недовольные жители города на официальном сайте администрации Ростова.

22 ноября 2017 года департамент архитектуры и градостроительства отказал компании вы выдаче разрешения на строительство. Компания обратилась в суд.

Нынешнее решение апелляционной инстанции может поставить точку в споре, если «Московская строительная компания» не будет обжаловать его в кассации.

Отметим, что площадь Ленина была спроектирована в 1960-х годах и является одной из визитных карточек столицы ЮФО.

По инф. rosbalt.ru

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