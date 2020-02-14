Российское гражданство в упрощенном порядке: так ли уж всё благородно?

Упрощая процедуру получения гражданства РФ, наша власть вовсе не идет навстречу правозащитникам, а думает лишь о самосохранении.

К череде реформ российских законов, которым дал старт своим январским посланием Владимир Путин, похоже, добавится еще один пункт. Причем, учитывая инертность и консерватизм российского законодательства, его вполне можно назвать революционным.

Речь о поправках к закону о гражданстве Российской Федерации, суть которых состоит в том, чтобы резко облегчить иностранцам процедуру его получения. Процесс, что называется, уже пошел. Госдума во втором чтении приняла законопроект, упрощающий получение гражданства РФ для граждан Белоруссии и Украины. Если раньше для того, чтобы получить статус «носителя русского языка», дающий привилегии в получении гражданства, необходимо было приехать в Россию, подать соответствующие документы в полицию и пройти собеседование в специальной комиссии, которая и должна была вынести вердикт — являются они носителями «великого и могучего» или нет, то теперь для украинцев и белорусов эта процедура отменяется.

Кроме того, в законе был еще один пункт, сильно затруднявший получение российского гражданства в упрощенном порядке. Согласно статье 33.1, «носителем русского языка» мог быть признан только тот, кто либо сам, либо его родственники по прямой восходящей линии «постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы Российской Федерации». В новой редакции закона это правило для граждан Украины и Белоруссии отменено.

Впрочем, этим дело, вероятно, не ограничится. Как сообщил на днях «Коммерсант», после дополнительных поправок, которые уже разрабатывает комиссия при правительстве, иностранцам, чтобы получить российский паспорт, не надо будет отказываться от своего прежнего гражданства. До сего времени это было одним из обязательных условий, если речь не шла о странах, у которых с Россией есть соглашение о двойном гражданстве.

Если такого соглашения не было, то получение справки о том, что человек отказался от своего прежнего гражданства, нередко превращалось в длительную, мучительную и в некоторых случаях почти непреодолимую процедуру. Правозащитники, занимавшиеся проблемами миграции и переселения соотечественников, говорили об этой проблеме последние 18 лет, то есть с момента принятия нынешнего закона о гражданстве РФ в 2002 году. Однако этот воз был без движения.

И вот теперь эта бюрократическая проблема, поломавшая жизни тысяч потенциальных переселенцев в Россию, будет решена как по взмаху волшебной палочки.

То, что поправки примут оперативно, сомнений нет. Законопроект готовит правительство, при этом группа по реализации новой Концепции миграционной политики, в которую вошли представители Госдумы и правительства, была создана в марте 2019 Владимиром Путиным.

«Коммерсант» цитирует главу комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, входящего в эту группу, который говорит, что в законе о гражданстве РФ помимо прочего могут быть отменены еще два важных пункта: о необходимости непрерывного проживания соискателя российского гражданства на территории России в течение пяти лет, а также о необходимости подтверждения законного источника средств к существованию.

О причинах таких радикальных изменений российского закона о гражданстве можно было бы строить разные предположения. И, например, вспомнить о принимающей все более угрожающие масштабы естественной убыли населения РФ. По последним данным Росстата, за 2019 год она составила 316 тысяч человек. Однако эта убыль все еще в значительной степени компенсируется миграционным приростом. Кроме того, сокращение численности населения РФ идет последние 27 лет (с небольшим перерывом в 2013—2015 годах), но таких радикальных мер по упрощению получения гражданства, как сейчас, российское руководство все это время не предпринимало. Чем же они вызваны?

Ответ без обиняков дал «Коммерсанту» вице-спикер Госдумы Петр Толстой. «Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России. А соответственно, Россия что будет делать? Она будет своих граждан за-щи-щать», — подчеркнул парламентарий.

В каких странах в первую очередь будут раздаваться российские паспорта и кто, соответственно, в обозримом будущем может стать объектом «защиты» со стороны Москвы, догадаться было не сложно. Но, чтобы уж совсем никаких сомнений на этот счет не возникало, начальник главного управления МВД РФ по вопросам миграции Валентина Казакова, которая, кстати, тоже состоит в президентской рабочей группе, перечислила их в интервью «Известиям». По ее словам, упростить процедуры приобретения российских паспортов предполагается для жителей Молдавии, Казахстана, Украины и Белоруссии.

Эти поправки в закон о гражданстве самым непосредственным образом развивают концепцию изменения российской Конституции, которую инициировал президент. Одно из предложений в Основной закон гласит, что обязательное отсутствие иностранного гражданства для высших должностных лиц РФ «не распространяется на граждан Российской Федерации, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию».

То есть из этого дополнения к Основному закону видно, что возможность присоединения новых государств или их частей к России закладывается в ее Конституцию. Но такие присоединения, как мы хорошо помним из истории, в том числе и совсем недавней, всегда оправдываются необходимостью «защиты соотечественников». Однако поскольку кто есть «соотечественник», а кто нет — вопрос дискуссионный, то на повестке дня уже защита граждан — обладателей российских паспортов.

И вот теперь жители Украины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана и любой другой страны мира, судя по всему, смогут получать гражданство РФ, просто отправив запрос и минимум документов по электронной почте в российское посольство в своей стране или в другой российский государственный орган, который будет этим заниматься. Для получения паспорта им теперь даже не нужно приезжать в Россию. Наоборот. Большое число таких новых российских граждан в странах, прежде всего, ближнего зарубежья, будет гарантией того, что «Россия придет к ним»...

Ответ на вопрос, для чего все это нужно, лежит отнюдь не в идеологической плоскости, не в пресловутом поиске Россией своей идентичности, которая, к слову, давным-давно найдена. Ответ, как часто бывает, более прозаический.

Посмотрите, что происходит с экономикой РФ. Уже шесть лет подряд она стагнирует. Россияне в массе своей живут все хуже, все глубже увязая в долгах банкам. После падения мировых цен на нефть в 2014—2015 годах стало ясно, что экономическая модель, взятая на вооружение реформаторами 1990-х — 2000-х и предполагающая сырьевой характер российской экономики, не работает. На наших глазах ей приходит конец. Но ничего взамен, кроме ритуальных призывов повысить производительность труда (за счет чего?), реально не предлагается.

Однако при всем этом правящая последние двадцать лет в России верхушка, ответственная за то, что происходит и в экономике, и в социальной сфере, уходить никуда не собирается. Но раз интенсификации развития на основе прежней модели не предвидится, остается экстенсивный путь развития — вширь. То есть не освоение собственных огромных пространств, не создание современных производств и модернизация старых, а простое «присоединение» других государств и/или их частей.

В общем, это тоже вариант развития, и ряд государств в ХХ веке через него уже проходили. Проблема в том, что это «развитие» с довольно хорошо предсказуемыми апокалиптическими последствиями.

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По инф. rosbalt.ru

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