Российская наука: «к новым вершинам»? А это куда?

В ныне почти забытой песне с непривычным офисному уху названием «Марш энтузиастов» были такие наивные слова: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Советские люди, вероятно, искренне верили, что с помощью большой науки и качественного образования можно сделать практически всё. Тогда много во что верили, например, что человека надо оценивать по реальным делам, открытиям и вкладу в общее дело. Сегодня российских учёных оценивают по-другому — сколько статей ты напечатал в нероссийских научных журналах. Каюсь, казалось, что если вдруг сменится на посту министра Михаил Котюков со товарищи и придёт адекватный человек, бешенство наукометрии отпадёт как шелуха. Но, видимо, шелуха сильнее здравого смысла.

Кто и зачем вы, министр Фальков?

6 февраля в канун Дня российской науки, который по решению Бориса Ельцина со слезами на глазах отмечается 8 февраля, прошло совместное заседание Госсовета и Совета по науке и образованию. На нём присутствовал и назначенный министром прямо с поста ректора регионального Тюменского университета юрист Валерий Фальков (78-е место в рейтинге Топ-100 вузов по версии RAEX). Две недели назад он как чёртик из табакерки выскочил по личному распоряжению Владимира Владимировича в российские политические и общественные деятели. В попытке хотя бы кратко прояснить принципы нового начальника науки многие учёные, естественно, не допущенные на высочайший совет, усиленно перечитывали стенограмму заседания на официальном сайте президента. Но, увы, его имя упоминается всего один раз: присутствует имярек, и всё тут. То ли слова не дали, то ли в курс дела не вошёл.

Зато новоиспечённый министр оторвался через несколько дней, дав сразу несколько пресс-конференций. Для иностранных СМИ, для российских СМИ и для узкого круга журналистов, пишущих «вокруг науки». Главной новостью этих разговоров стала отмена приказа бывшего министра Михаила Котюкова об ограничении общения наших учёных с иностранным коллегами. Приказ этот был, безусловно, абсурдный, но совершенно непринципиальный. Большинство знакомых академиков «забили» на него практически сразу. Но отмена вышла по-популистски громкая.

Второй по популярности новостью стали заверения Валерия Фалькова о том, что за полтора года будут прикрыты все «вузы-пустышки» и система, по словам министра, «полностью очистится». Что, естественно, маловероятно. С «пустышками» не смогли справиться такие монстры-предшественники, как Фурсенко или Ливанов. Но президент поставил задачу «закрыть все пустышки», министр подхватил.

По словам собеседников «АН» в классической образовательной среде, расплывчатое понятие «вуз-пустышка» прозвучало не просто так. Высшая школа экономики, как говорят наши источники, подготовила законопроект по отмене системы госаккредитаций для вузов.

«Госаккредитация давала возможность непокорным институтам более-менее спокойно жить 5–6 лет. Это была какая-никакая, но защита. Отмена аккредитаций означает, что министерство сможет закрыть любой вуз, даже не объясняя причин. Причём при отмене госаккредитации отменяется и диплом государственного образца», — поясняет доцент Московского гуманитарного университета (МосГу), кандидат исторических наук Ольга Четверикова. По её словам, сегодня стоит задача «руками нового министра максимально сократить численность высших учебных заведений. Фактически сформировать две категории. Первая, немногочисленная, будет готовить некие цифровые образовательные платформы. Вторая категория, или остальные вузы, сократив практически всех преподавателей, будет обучать студентов по этим платформам. Это называется „подрывные инновации“. Причём все они разработаны не у нас, а в США». Также говорят, что в рамках сумасшедшей регуляторной гильотины фактически упраздняется единое образовательное пространство страны.

Интересно, что эти идеи также несколько лет продвигает Рособрнадзор, глава которого Сергей Кравцов вдруг стал министром просвещения. Как говорят его знакомые, чиновник, восхищённый западной системой образования и, как это принято ныне, ни одного дня (судя по официальной биографии) не проработавший по профессии — учителем в школе.

Можно было бы заподозрить Ольгу Четверикову в излишней конспирологии, но есть слова самого министра Фалькова о том, что спасение для студентов — это создание «индивидуальных образовательных траекторий».

— Это термин из форсайт-программ. В частности, из форсайта «Образование 2030», разработанного группой «Метавер — образование будущего». Его лоббированием занимается АСИ. Эксперты говорят, что этот форсайт самый опасный документ для образовательного суверенитета нашей страны. В частности, потому что в нём открыто заложена сегрегация учеников по сословному и материальному принципу. Что это означает? Это означает, что первое: министр Фальков, если он, конечно, просто не оговорился, поддерживает, мягко скажем, предательские проекты по разрушению отечественного образования. Второе. Такое назначение говорит о том, что ждать и тянуть форсайтщики больше не могут и мы скоро увидим, как добивают остатки классического советского образования, чтобы насадить нам некие компетенции через дистанционное обучение, — подчёркивает доцент Ольга Четверикова.

...Как однажды заметил российский океанолог мудрый академик Михаил Флинт, «каждому этапу уничтожения отечественной науки и образования, а следовательно, и идентичности страны совершенно чётко соответствовал свой министр науки». Если умница Флинт прав, то, вероятно, даже мы станем свидетелями падения занавеса.

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Котюков ушёл. Да здравствует Фальков?

Очередного заседания Президиума РАН все ждали с большим интересом. Как из-за темы — проклятая публикационная активность, так и из-за заявленного присутствия нового министра. Когда ведомство возглавлял студент-заочник Михайло Котюков, образовательные чиновники если и приходили на президиум, то, сказав дежурные слова, быстро убегали. Фальков, надо отдать должное, и выслушал, и досидел три часа до перерыва.

— РАН — это сосредоточение интеллектуального капитала, нет ни одной другой площадки в России, объединяющей людей, имеющих такой богатый опыт в сфере науки и образования. Игнорировать это нельзя, не принимать это, мягко говоря, неправильно.

Партнёрство Минобрнауки и РАН — это наше с вами колоссальное преимущество. В основе любого партнёрства лежит способность к компромиссу. У министерства есть своё видение и свои законные интересы, и Российская академия наук — это самостоятельный игрок. Но важно понимать, что учёт интересов друг друга — это не самоцель, важно достичь целей, которые нам поставлены обществом и государством, — сразу обозначил красные флажки министр.

Так как именно министерство управляет академией, а не наоборот (что было бы логично, учитывая несравнимые заслуги перед страной академиков и чиновников), то трактовать интересы государства и общества будет команда Фалькова. В которой никто, кроме одного зама, не имеет никакого отношения ни к науке, ни к процессу организации образования.

Сергеев жёстко пресёк возможные попытки задать вопросы выступающему. Президент РАН вообще всячески демонстрировал дружелюбие в отношении нового министра. В академии говорят, что накануне президиума Сергеев и Фальков несколько часов кряду проговорили наедине, несмотря на выходной день. Нельзя сказать, что такое сближение радует других академиков. Судя по частным разговорам, позицию президента всё чаще и громче называют «соглашательской». Академия явно раскалывается на два лагеря. Одни поддерживают Александра Сергеева и его лояльные или рабочие взаимоотношения с властными структурами. Другие считают, что президент сдаёт не просто позиции, но саму идею научной автономной академии. Интересно, что среди собеседников «АН» в первой категории в основном относительно молодые учёные с явными карьерными устремлениями. Вторая же представлена людьми более старшего возраста, научно состоявшимися. Как выразился один из них, «терять уже нечего, стремиться некуда, поэтому можно говорить, что думаешь».

Прошедший президиум добавил Сергееву недоброжелателей. Несколько серьёзных учёных готовились в очередной раз доказать всю нелепость и глупость корреляции зарплат учёных, финансирования исследований и научных институтов и в конечном итоге оценки их деятельности в зависимости от числа статей, опубликованных строго в западных журналах. На новоязе вся это чехарда называется публикационной активностью. Однако вместо обсуждения самой проблемы «быть или не быть» Сергеев жёстко прерывал любого говорящего, который пытался просто коснуться алогичности этой самой активности.

— Если мы посмотрим на все принятые документы, в частности на национальный проект «Наука», там чётко определено, что мы соревнуемся по публикационной активности, — однозначно высказался Сергеев.

Впервые на таком уровне столь открыто было признано, что в пятёрку ведущих научных стран мира, как требует президент, мы должны ворваться не на коне реальных открытий и достижений, а на верблюде статистической отчётности.

— Оценивать научную деятельность человека или института в одной цифре — некорректно! Абсолютно! Всегда писали: «опубликовал столько-то статей», «имеет столько-то патентов», «столько-то сортов ввёл»... И эти формулировки и оставить. И не надо ставить в неудобное положение все наши русские институты. Я лично работаю в России, я работаю на свою страну и должен опубликовать вначале статью на русском языке! Конечно, потом я уже опубликуюсь в иностранном журнале. Но не надо меня подстёгивать импакт-факторами. Жизнь сложна, не надо стремиться характеризовать все одной цифрой, — рубя рукой воздух, высказался академикФальков предпочёл промолчать.

После выступлений нового министра и его смотрин в Академии наук стало понятно, что никаких серьёзных кардинальных изменений ни в РАН, ни в Миннауки, ни в научном развитии страны никто даже не планирует. Отчитываться и врываться в будущее, в «пятёрки», в «десятки» и прочие передовые числительные мы будем публикациями на Западе, а не новыми суперкомпьютерами, мертворождёнными НОЦами и не открытиями в физике, химии или генетике. Отдельными островками «сириусов», а не восстановлением школ в сёлах и малых городах. Ах да, ещё процентом освоенных средств, выделенных на нацпроект «Наука». Освоили, опубликовались, отчитались — вот залог успешной карьеры. А наука? А что наука?! «Мы рождены науку сделать пылью» — могут спеть нынешние патриоты-менеджеры. И будут совершенно правы...

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По инф. argumenti.ru

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