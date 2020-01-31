Россиян попросят проголосовать за Госсовет. А что это такое — объяснят потом

Глава комитета Госдумы по госстроительству, сопредседатель рабочей группы по разработке поправок к Конституции Павел Крашенинников заявил, что закон, который установит полномочия Госсовета, будет принят лишь после его закрепления в Основном законе. Напомним, что речь идет о предложенных Путиным (и реализуемых всей госмашиной) поправках в Основной закон, которые вызывают сомнения уже у многих...

«Мы должны понимать, что это Основной закон, и мы не можем все основные моменты прописать в его тексте», — считает депутат, объясняя, что факт того, что Госсовет «будет заниматься основными направлениями внутренней и внешней политики» — это «уже немало». Больше информации на эту тему появится после разработки законопроекта о Госсовете, но его подготовят «чуть-чуть попозже принятия», пояснил Крашенинников.

Напомним, что голосование, которое проведут для «ознакомления» с мнением граждан по поправкам в Конституцию, пока не предполагает возможности голосовать за одни изменения и против других, а лишь за весь пакет или против него в целом ("комплексный обед", так сказать).

Крашенинников также уверен, что объяснять россиянам полномочия нового органа, задачи которого частично совпадают с задачами президента РФ, до принятия поправок в Конституцию не планируется. Однако он отметил, что этот закон может быть не просто федеральным, а федеральным конституционным.

Резюмируя: законодатели предлагают нам с вами проголосовать за одобрение чего-то - чего мы сроду не видели и как оно устроено нам не рассказывают. Вас не тревожит? А вот многих - очень даже да:

По инф. sobesednik.ru

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