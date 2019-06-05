Россия не собирается отказываться от парадов в честь Дня Победы

России не следует поддаваться историческому беспамятству и отказываться от проведения парадов и масштабных празднеств по случаю победы в Великой Отечественной войне, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом он написал в статье «О Дне Победы» для журнала «Международная жизнь».

«Чем солиднее становятся цифры годовщин, тем чаще приходится сталкиваться с историческим беспамятством. Как это ни горько осознавать, мы видим попытки дискредитации героев, искусственного зарождения сомнений в правильности того пути, которым шли наши предки», — написал министр.

Лавров выразил сожаление, что некоторые россияне согласились с мнением иностранцев, будто шествия в День Победы — это «насаждение воинственных, милитаристских настроений на государственном уровне».

«Наши недоброжелатели стремятся умалить роль Советского Союза во Второй мировой войне. Представляют СССР если не как главного виновника войны, то как агрессора — наряду с фашистской Германией, муссируют тезисы о «равной ответственности». На одну доску цинично ставятся нацистская оккупация, унесшая десятки миллионов жизней, преступления коллаборационистов и освободительная миссия Красной армии», — сказано в статье.

Ранее американская компания Bradford Exchange выпустила памятную монету к 75-летию окончания Второй мировой войны. На ее оборотной стороне отчеканены изображения флагов стран-союзников — США, Франции и Великобритании. Советский флаг изготовители монеты размещать не стали.

Polit.ru

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