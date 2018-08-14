Рособрнадзор: "12-баллка" для внуков пока не обсуждается!

Рособрнадзор не обсуждал переход к 12-балльной системе школьных оценок, заявил замглавы службы Анзор Музаев.

По его словам, передает РИА Новости, ведомство не выступало с такой инициативой, «подобной идеи не было».

Ранее СМИ сообщали, что на круглом столе с участием представителей Рособрнадзора и экспертов рассматривался вопрос о возможном изменении системы школьных оценок, в том числе отказ о 5-балльной системы как устаревшей.

Музаев пояснил, что о замене 5-балльной школьной системы говорил в ходе дискуссии глава Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болото. Это «экспертное мнение», пояснил представитель Рособрнадзора, и его можно и нужно обсуждать в педагогическом сообществе. Но в Рособрнадзоре позиция по этому вопросу не формировалась, заверил Музаев.

По его словам, если идея вызовет интерес, ведомство готово поучаствовать в обсуждении. Однако, подчеркнул он, принятие окончательного решения не относится к полномочиям Рособрнадзора. Главное, заключил Музаев — это формирование «независимых и объективных» форм оценки знаний школьников.

По инф. rosbalt.ru

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