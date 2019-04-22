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Референдума о захоронении тела В.И.Ленина пока не будет. "Предложения вносятся не так"
По инф. polit.ru   
22 Апреля 2019 г.
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Член Центризбиркома России Евгений Шевченко заявил, что письмо с предложением провести референдум по вопросу о захоронении останков Владимира Ленина не имеет юридической силы.

Референдума о захоронении тела В.И.Ленина пока не будет. "Предложения вносятся не так"

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил в ЦИК РФ письмо с предложением организовать в 2019 году проведение всероссийского референдума по вопросу возможного захоронения тела В.И. Ленина.

Однако в ЦИКе напомнили, что процедура организации референдума четко прописана в законодательстве, а простое письмо не может ее инициировать.

«Если у кого-то есть желание проводить какие-либо референдумы по вопросам, определенным законом, то надо руководствоваться четкой процедурой организации референдума, детально изложенной в законе. А письма, связанные со своими мыслями, — это просто письма», — подчеркнул Шевченко.

Отметим, вопрос о захоронении останков Ленина, которые ныне находятся в мавзолее на Красной площади в Москве, поднимался неоднократно, в том числе предлагалось заменить тело Ленина копией. Однако до сих пор решение о перемещении тела не принято.

Polit.ru

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