Путин встретился с молодыми учёными: кое-что пообещал и о кое-чем помечтал

Президент России Владимир Путин 17 мая встретился с молодыми учёными и ответил на волнующие их вопросы. Отдельно российский лидер поговорил о взаимодействии науки и бизнеса и выделении мегагрантов. Оказалось, среди прочего, что президент много размышляет на тему какого-нибудь глобального научного проекта, который прославил бы Россию и поднял бы ее престиж во всем мире...

Владимир Путин поддержал идею о создании программы взаимодействия между наукой и бизнесом в организации высокотехнологичных производств. С предложением выступил один из участников встречи.

В целом процесс взаимодействия науки и бизнеса в России президент назвал «довольно сложным». Бизнесмены никак не могут найти общий язык с российскими учёными, поэтому вкладывают миллиарды долларов в иностранные разработки, технологии и оборудование.

Бизнес просит, чтобы в новой разработке «винтик был не слева, а справа», на что ученые отвечают: «делайте, как в разработке, мы лучше знаем, приспосабливайте». А бизнес, предпочитает принцип «Покупаем там, где делают так, как мы хотим», привёл пример президент.

Коснулись на встрече и вопроса выделения денег на поддержку научных исследований по мегагрантам. Путин заявил, что власти будут выделять деньги «ритмично» и стараться не допускать бюрократической волокиты. Главное, чтобы исследования были действительно интересными и нацеленными в будущее, отметил глава РФ.

По словам Путина, недопустимы ситуации, когда обещанные деньги поступают неритмично или вовсе не поступают. Он добавил, что на первом этапе ритмичное финансирование уже налажено и пообещал, что так будет и дальше, тем более что есть источник средств.

В апреле глава Российской Академии наук Александр Сергеев заявил, что вскоре российская наука лишится самых лучших специалистов: они уйдут в силу возраста. Поэтому принимать серьезные меры по компенсации последствий ситуации надо уже сейчас, констатировал глава РАН. По словам Сергеева, в силу преклонного возраста науку покинут ученые, которые получили добротное научное образование еще в советское время и не уехали за рубеж. Чтобы компенсировать потери, нужно обеспечить усиленный приток в науку молодежи, а также стремиться к росту количества ученых на 1 тыс. населения РФ, резюмировал президент РАН. На фоне этого совсем не оптимистичными выглядят данные мониторинга Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. Оказывается, только 6,2% родителей российских школьников назвали среди востребованных в ближайшем будущем специальностей науку. Большинство отдаёт предпочтение информационным и компьютерным технологиям. Есть ли надежда, что внимание президента к науке поможет скорректировать складывающуюся ситуацию? Поживем — увидим, но сомнения не развеяны, прямо скажем

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Также обсудили проблему привлечения иностранных ученых в научно-исследовательские институты (НИИ) Российской академии наук (РАН).

Выяснилось, что для иностранных ученых в НИИ нет квот. То есть в университет можно иностранцев, а в НИИ — нельзя, пояснил участник встречи, старший научный сотрудник Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского Вячеслав Дячук.

Путин сообщил, что впервые слышит о таком и пообещал решить этот вопрос с президентом РАН.

Кроме того, оказалось, что президент много раз обсуждал с друзьями и учеными возможность реализации глобального и полезного для всего человечества проекта. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос одного из ученых о возможности реализации в РФ крупных и актуальных для всего мира проектов. По словам Путина, дискуссии по этой теме продолжаются, вопрос только в выборе приоритета для такого проекта.

По инф. rosbalt.ru

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