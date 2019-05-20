Путин встретился с молодыми учёными: кое-что пообещал и о кое-чем помечтал

Президент России Владимир Путин 17 мая встретился с молодыми учёными и ответил на волнующие их вопросы. Отдельно российский лидер поговорил о взаимодействии науки и бизнеса и выделении мегагрантов. Оказалось, среди прочего, что президент много размышляет на тему какого-нибудь глобального научного проекта, который прославил бы Россию и поднял бы ее престиж во всем мире...
Владимир Путин поддержал идею о создании программы взаимодействия между наукой и бизнесом в организации высокотехнологичных производств. С предложением выступил один из участников встречи.
В целом процесс взаимодействия науки и бизнеса в России президент назвал «довольно сложным». Бизнесмены никак не могут найти общий язык с российскими учёными, поэтому вкладывают миллиарды долларов в иностранные разработки, технологии и оборудование.
Бизнес просит, чтобы в новой разработке «винтик был не слева, а справа», на что ученые отвечают: «делайте, как в разработке, мы лучше знаем, приспосабливайте». А бизнес, предпочитает принцип «Покупаем там, где делают так, как мы хотим», привёл пример президент.
Коснулись на встрече и вопроса выделения денег на поддержку научных исследований по мегагрантам. Путин заявил, что власти будут выделять деньги «ритмично» и стараться не допускать бюрократической волокиты. Главное, чтобы исследования были действительно интересными и нацеленными в будущее, отметил глава РФ.
По словам Путина, недопустимы ситуации, когда обещанные деньги поступают неритмично или вовсе не поступают. Он добавил, что на первом этапе ритмичное финансирование уже налажено и пообещал, что так будет и дальше, тем более что есть источник средств.
В апреле глава Российской Академии наук Александр Сергеев заявил, что вскоре российская наука лишится самых лучших специалистов: они уйдут в силу возраста. Поэтому принимать серьезные меры по компенсации последствий ситуации надо уже сейчас, констатировал глава РАН. По словам Сергеева, в силу преклонного возраста науку покинут ученые, которые получили добротное научное образование еще в советское время и не уехали за рубеж. Чтобы компенсировать потери, нужно обеспечить усиленный приток в науку молодежи, а также стремиться к росту количества ученых на 1 тыс. населения РФ, резюмировал президент РАН. На фоне этого совсем не оптимистичными выглядят данные мониторинга Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. Оказывается, только 6,2% родителей российских школьников назвали среди востребованных в ближайшем будущем специальностей науку. Большинство отдаёт предпочтение информационным и компьютерным технологиям. Есть ли надежда, что внимание президента к науке поможет скорректировать складывающуюся ситуацию? Поживем — увидим, но сомнения не развеяны, прямо скажем
Также обсудили проблему привлечения иностранных ученых в научно-исследовательские институты (НИИ) Российской академии наук (РАН).
Выяснилось, что для иностранных ученых в НИИ нет квот. То есть в университет можно иностранцев, а в НИИ — нельзя, пояснил участник встречи, старший научный сотрудник Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского Вячеслав Дячук.
Путин сообщил, что впервые слышит о таком и пообещал решить этот вопрос с президентом РАН.
Кроме того, оказалось, что президент много раз обсуждал с друзьями и учеными возможность реализации глобального и полезного для всего человечества проекта. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос одного из ученых о возможности реализации в РФ крупных и актуальных для всего мира проектов. По словам Путина, дискуссии по этой теме продолжаются, вопрос только в выборе приоритета для такого проекта.
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Адмирал Александр Васильевич Колчак в истории Белого движения - пожалуй, самая яркая и трагическая фигура. Бесстрашный полярный исследователь, ученый-океанограф, блестящий морской офицер, ставший в 1916 году,...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Очень часто сдача недвижимости в аренду – квартиры, дома или комнаты – становится единственным вариантом выживания пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. Однако чтобы не столкнуться с различными непр...
Недавно мне установили II группу инвалидности и назначили пенсию по инвалидности. У меня две дочери-школьницы. В Пенсионном фонде мне сказали, что поскольку девочки ещё несовершеннолетние, мне положена надбав...
Популярная последние несколько лет программа «Дачная амнистия», позволяющая оформить в собственность дачные постройки в упрощенном порядке, рассчитана далеко не на все объекты недвижимости и требует небольшой...
До 1 марта 2019 года дачный дом можно было узаконить в упрощенном порядке, т.е. без разрешения на строительство. Подобный порядок получил неофициальное название «дачная амнистия». Однако, упрощенный порядок о...
Кто не мечтал о собственном доме, саде или небольшом огородике за городом? А может вы хотели завести животных и заниматься фермерским хозяйством? Теперь это возможно почти без вложений (но, естественно, предп...
Один из крупнейших операторов фискальных данных OFD.ru принял участие в ежегодной отраслевой конференции CNews «ИТ в ритейле 2019» и представил IT-директорам и экспертам крупнейших компаний ритейла лучшие реш...
Мы уже рассказывали о возможностях льготного получения земли в России для ведения фермерского хозяйства, это может быть актуальным для пожилых людей, решившихся "взять судьбу в свои руки". Расскажем еще о под...
Сказочный круиз, свадьба у внучки, санаторно-курортный отдых, хорошее лечение - на решение этих и других, возможно, не таких масштабных вопросов, человеку могут понадобиться деньги. Может и просто возникнуть ...
Сидят в своём кабинете, окружив себя непонятными бумажками, попутно расставляя штампы в многочисленных копиях документов. Работа нотариуса в России успела обрасти народными мифами и легендами, но что эти люди...
Сейчас функционирует очень много сервисов, которые могут помочь сориентироваться в предложениях МФО. Один из тех, на которые стоит обратить внимание, информационный портал frombanks.ru. Здесь сосредоточено мн...
Сегодня многие граждане даже после выхода на пенсию пытаются найти способ дополнительного заработка. Актуально это и для "предпенсионеров", людей пострадавших в результате "пенсионной повышки" и рискующих выл...
В Пенсионном фонде России (ПФР) перечислили категории граждан, имеющих право на получение двух пенсий. Это участники Великой Отечественной войны и блокадники, которые получают пенсию по инвалидности и страхов...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.