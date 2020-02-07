Путин высказался против «распределения студентов». Поклонники СССР разочарованы, но тут он прав!

Президент РФ Владимир Путин высказался против возрождения советской практики распределения после вузов. По его словам, жизнь с тех пор кардинально изменилась и «обязаловкой ничего не решить». Об этом Путин заявил на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию, передает «Интерфакс». Путин призвал создавать условия для самореализации молодежи, возможности для достижения успеха, современные стандарты жизни и учебы.

Он также отметил, что хорошо понимает выбор многих выпускников школ в регионах, которые уезжают в столицы и домой уже не возвращаются. В столицах, признал Путин, «и образование лучше, и жизнь интереснее». В итоге регионы теряют самое ценное — таланты и кадры, указал он. Путин призвал развивать качественное образование в регионах, отметив, что для этого нужно эффективно расходовать бюджетные средства.

Кроме того, президент заявил, что в российском высшем образовании не должно быть «вузов-пустышек». По словам Путина, передает РИА «Новости», такие «вузы» нужно «убрать». Это необходимо для улучшения качества высшего образования в стране. Подойти к этой работе нужно «качественно и предельно ответственно», предупредил Путин. Он добавил, что «пустышек» в системе высшего образования еще достаточно.

Также глава государства на мероприятии отметил, что считает неприемлемыми «расселить» вузы из Москвы и Петербурга. При этом, сообщает ТАСС, Путин признал, что концентрация вузов в двух столицах высокая. Также он добавил, что с 2021 года ежегодно будет увеличиваться количество бюджетных мест в региональных вузах.

Образовательная сфера, конечно, должна меняться, чтобы соответствовать реалиям современной жизни, идти в ногу со временем, а не плестись где-то сзади. И отлично, если бывшим школярам получать высшее образование станет интересно и в родном регионе, а не только в столичных. Пословица «где родился, там и пригодился», возможно, тогда заработает в полную силу и какая-то часть уезжающих в один конец схлынет, а больше станет молодежи, которую будет вдохновлять жизнь, работа и профессиональное развитие в знакомой среде. Ведь многочисленным субъектам РФ ой как самим таланты нужны. Да и чисто из материальных соображений для приличного числа семей так будет проще. Если качество образования в своей территории будет иметь высокий уровень, почему бы и не получить знания юношам и девушкам под боком родителей, бабушек, дедушек. Расходы на дальнюю дорогу, возможный съем квартиры и самостоятельную жизнь в чужом городе тогда можно пустить на иные актуальные цели, например, на покупку той же недвижимости студенту.

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По инф. rosbalt.ru

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