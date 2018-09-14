"Пущать или не пущать"? В Петербурге продолжаются споры вокруг уже согласованного было митинга против "повышки"

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов обратился к губернатору Георгию Полтавченко с призывом не препятствовать проведению митинга против пенсионной реформы 16 сентября. Напомним, предыдущий митинг (организованный сторонниками Алексея Навального) 9 сентября был показательно жестко разогнан... а само возмущение планами повышения пенсионного возраста так и не утихло, несмотря на некоторое объявленное их смягчение Владимиром Путиным.

«Полагаю, что препятствование проведению согласованного публичного мероприятия фактически спровоцирует проведение несогласованной акции, затруднит работу полиции по обеспечению правопорядка, создаст неудобства жителям и гостям города», — говорится в обращении омбудсмена.

Шишлов считает, что найти решение, которое устроит всех, можно, если на то будет добрая воля властей.

Как сообщалось, Смольный согласовал группе заявителей, среди которых депутаты ЗакСа, митинг 16 сентября на площади Ленина. На прошлой неделе рядом прорвало трубу. Тогда организаторам направили предложение перенести мероприятие. Активисты же считают, что ремонтные работы не помешают митингу, т. к. проводятся не на самой площади.

Аналогичная ситуация сложилась перед митингом 9 сентября, который также был согласован. Несмотря на это, демонстрация вылилась в массовые задержания и применения силы, в том числе и по отношению к журналистам.

***

Тем временем сообщается, что организаторы митинга против пенсионной реформы, который должен состояться в Петербурге 16 сентября, не смогли договориться со Смольным по поводу площадки. Администрация в лице вице-губернатора Александра Говорунова пригрозила «сотнями задержанных».

«Администрация города не хочет идти на компромисс, не хочет предоставлять нам альтернативную площадку для митинга в центре, не разрешает митинговать на площади Ленина. С нами разговаривали на языке угроз и шантажа. Говорили, что наши призывы выходить будут восприниматься как подстрекательство, и что мы будем отвечать за сотни задержанных. То есть там уже планируют эти сотни задержанных», — рассказал корреспонденту «Росбалта» депутат ЗакСа Борис Вишневский.

В качестве организаторов митинга выступают несколько парламентариев из разных фракций ЗакСа Петербурга. «Яблочник» Вишневский отметил после встречи с Говоруновым, что «не припомнит такого хамского отношения к депутатам».

«Эсер» Алексей Ковалев ушел с переговоров, так как посчитал выбранный тон неприемлемым.

Организаторы митинга 16 сентября заявляют, что считают его согласованным и в любом случае выйдут в центр города. Обсуждается возможность присоединиться к согласованной акции обманутых дольщиков, которая состоится неподалеку от Площади Ленина. Окончательное решение будет принято оргкомитетом в субботу.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ