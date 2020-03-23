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Противники "путинских поправок" в Конституцию выходили на митинги в воскресенье
По инф. rosbalt.ru   
23 Марта 2020 г.
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В разных регионах России в воскресенье вновь вышли митинговать против поправок в Конституцию РФ, которые планируют вынести на голосование в апреле.

В разных регионах России в воскресенье вновь вышли митинговать против поправок в Конституцию РФ

 

Около 300 человек с плакатами выразили свое недовольство в центре Красноярска, некоторые из них требовали отставки действующего президента и призывали не допустить «обнуления» его сроков.

Одним из самых популярных призывов стало вовсе не приходить на голосование по поправкам 22 апреля или проголосовать против.

Еще один митинг прошел в центре Ростова-на-Дону и также собрал сотни неравнодушных граждан, которые назвали издевательством решение голосовать в разгар пандемии коронавируса.

Как сообщает ростовский портал 1rnd.ru, среди участников митинга оказались представители различных политических движений, общественники и рядовые горожане. Все они призывали сказать «Нет конституционному перевороту».

В Чите митингующие принесли с собой плакаты со словами «Нет вечному Путину». На площади Труда собрались около 50 человек, так как более массовые собрания запрещены из-за ситуации, связанной с коронавирусом. Митинг был официально согласован с администрацией Читы.

На площадь Ленина в Комсомольске-на-Амуре пришли около трехсот горожан, сообщает городской портал komcity.ru. За порядком на мероприятии следило больше десятка полицейских, а также выделяющиеся из толпы сотрудники в штатском.

Еще один митинг запланирован в Краснодаре. Организаторы акции заявляют, что обнуление сроков президента нарушает российские законы. Учитывая ситуацию с распространением коронавируса, акция, скорее всего, соберет не более 200 человек. Местные власти согласовали мероприятие, передает «Эхо Москвы».

В Екатеринбурге активисты собираются устроить флеш-моб в парке пятидесятилетия ВЛКСМ. Запланированный большой оппозиционный митинг не состоится из-за пандемии.

Напомним, 10 марта в Госдуме депутат Валентина Терешкова предложила поправку, которая позволяет «обнулить» президентские сроки Путина. Это даст ему возможность баллотироваться на выборах 2024 года и теоретически быть президентом до 2036 года. В целом "путинские поправки" вызывают протест значительного числа политизированных граждан - несмотря на то, что уже одобрены всеми ветвями власти:

По инф. rosbalt.ru

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