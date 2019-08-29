Проблема мирового масштаба: изнасилование как оружие массового уничтожения?

"Лауреат Нобелевской премии мира Денис Муквеге оперирует изнасилованных женщин и обвиняет международное сообщество в том, что оно закрывает глаза на проблему мирового масштаба. По его словам, с годами преступники становятся все более жестокими, а жертвы - все моложе", - пишет немецкое издание Die Welt. (Дальше разговор о насилии пойдет с подробностями, и поэтому нервным лучше не читать, честно! - Прим. МГ).
"Изнасилования как оружие массового уничтожения? Да, говорит конголезский гинеколог. Они уничтожают жертв физически, морально и надолго разрушают социальные структуры", - передает Die Welt. Муквеге считается лучшим в мире специалистом по травмам и увечьям гениталий, отмечает журналистка Мартина Майстер. В прошлом году вместе с иракской правозащитницей езидского происхождения Надей Мурад он был удостоен Нобелевской премии мира.
"В 1999 году в Букаву на юго-востоке Демократической республики Конго Муквеге открыл собственную клинику, госпиталь Панзи. С тех пор им и его командой были прооперированы там более 50 тыс. женщин", - говорится в статье.
"Когда я начинал работать, жертвам было от 15 до 80 лет, сегодня насилуют младенцев и наносят увечья их половым органам. Самому маленькому ребенку, которого я оперировал, было шесть месяцев. Насилие зловеще и не знает границ", - говорит хирург.
"Работая хирургом уже два десятилетия, Муквеге знает, что изнасилования совершаются "намеренно, систематически, коллективно и публично". Невозможно, отмечает он, изнасиловать 300 женщин одной деревни "без предварительного плана".
"На протяжении двух десятилетий вооруженные группы повстанцев создают хаос в Конго. Сексуальное насилие - часть их стратегии, направленной на истребление деревень и принуждение людей к бегству. (...) Регион на юго-востоке страны богат полезными ископаемыми. Особым спросом пользуется колтан, необходимый для производства мобильных телефонов и ноутбуков. В этой гнусной борьбе за раздел ресурсов тело женщин стало военной целью", - констатирует издание.
"По сей день отсутствует политическая воля международного сообщества, необходимая для того, чтобы остановить насилие. Закрывать глаза на эту драму значит брать вину на себя", - говорит Муквеге. По оценке благотворительных организаций, в стране насчитывается около 200 тыс. изнасилованных женщин.
"Муквеге использует свою известность, чтобы выступать перед ООН, представителями правительств на конгрессах, чтобы разговаривать даже с Папой Римским и привлекать внимание общественности к драме, которая касается не только Конго, но и всех вооруженных конфликтов: продолжительного уничтожения этнических групп путем сексуального насилия".
"Публичное изнасилование женщин влечет за собой драматичные последствия. От них отказываются мужья. Зачастую они уходят в большие города, где не могут выжить в одиночку. Таким образом надолго разрушаются социальные структуры, падает рождаемость. (...) Еще одной проблемой являются дети, зачатые при изнасиловании. Муквеге называет их "настоящими бомбами замедленного действия", ведь это дети без рода - "змеиными детьми" называют их в Конго".
"Когда Муквеге спрашивают о том, как насилуют младенцев, его голос становится еще тише, - передает издание. - По его словам, в тело детей вводят палки, оружие, иногда ножи или раскаленные предметы. Он разделяет увечья по категориям: от поверхностных ран и повреждений сфинктера до разрыва дугласова пространства, разделяющего половые органы и кишечник".
"Я часто спрашивал себя, как человеческое существо способно на такое насилие", - говорит Муквеге. По его словам, даже повидавшим многое медикам после осмотра повреждений требовалась психологическая помощь".
"На сегодняшний день Муквеге удалось достичь того, чтобы Международный суд по правам человека признавал изнасилования военным преступлением. Но пока ему не удалось добиться того, чтобы преступники, продолжающие насиловать женщин, подвергались преследованию и привлекались к ответу", - пишет Die Welt.
Темы насилия и жестокости постоянно находятся на поверхности. На слуху грустные, ужасные и трагические случаи, порожденные этими явлениями. Как уберечься самим и уберечь своих близких, что делать, чтобы мир сошел, наконец, с рельсов бездушия и бесчеловечности, реально ли загнать в какие-то разумные рамки бесконтрольное проявление агрессии – вопросов много, ответов – не на все. И пока остается только изменять мир рядом с собой. Не проявлять жестокость самим, пресекать ее в своей семье, проявлять бдительность, выходя за порог собственного дома и главное не молчать о проблемах. Ведь известно, что поднимая проблему, обсуждая и анализируя, можно найти и действенные меры по ее решению. На сайте «Мои года» тоже есть публикации о насилии и жестокости. Такое надо знать, об этом стоит думать, это нужно искоренять...
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Адмирал Александр Васильевич Колчак в истории Белого движения - пожалуй, самая яркая и трагическая фигура. Бесстрашный полярный исследователь, ученый-океанограф, блестящий морской офицер, ставший в 1916 году,...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Прожиточный минимум – условная сумма денег, которая должна представлять содержание гражданина на месяц, чтобы тот себя чувствовал комфортно в сегодняшних реалиях экономики государства. Поэтому важно знать, ка...
Многие наши соотечественники с нетерпением ждут выхода на пенсию. Считаясь с технической стороны закономерном платой за отданные стране годы и регулярно отчисляемые налоги, социальная пенсия назначается не вс...
В течение 2019 года продолжаются выплата компенсаций по советским вкладам, которые были открыты до 20.06.1991 года. Компенсации невелики, но все же они существуют. Кто и на что может претендовать, расскажем в...
Сезон отпусков для старшего поколения обычно начинается в конце августе и продолжается до середины октября. Несмотря на то, что поток отдыхающих в это время невелик, случаи потери или порчи багажа при авиапер...
С 4 августа 2019 года во всех регионах России появится новая строчка в коммунальных платежах – страхование от ЧС. Несмотря на то, что страхование носит исключительно добровольный характер, многие не знают, за...
Для повышения активности граждан России в приобретении полисов страхования от чрезвычайных ситуаций на свои дома и квартиры, Минфин предложил дополнительную мотивацию. В проекте доклада содержится более подро...
Ни для кого не секрет, что некоторые категории граждан, и пенсионеры в том числе, при наличии группы инвалидности или определённых заболеваний могут рассчитывать на ежемесячное получение лекарственных препара...
С начала года Пенсионный фонд назначил 509 тыс. пенсий по обязательному пенсионному страхованию и государственному пенсионному обеспечению. Большинство назначений, согласно данным территориальных органов ПФР,...
Госдума приняла во втором чтении законопроект, продлевающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года. Напомним, что радостная (вроде бы, теоретически) тема - вызывает у владельцев загородной недвижимости сложны...
Продолжая тему полагающихся пенсионерам льгот, о которых вам не расскажут представители социальных органов и прочих государственных организаций, мы освятим животрепещущий момент – медицинских привилегий. Они ...
За шесть месяцев 2019 года Пенсионный фонд России подтвердил право 724 тыс. граждан предпенсионного возраста на различные меры социальной поддержки и льготы, положенные по новому законодательству. Соответству...
Госдума приняла в третьем чтении закон о сокращении минимального срока владения недвижимостью при ее продаже для получения налоговой льготы. (Это не означает, что закон уже начал работать. Но, вероятно, вскор...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.