Природная рента: так где же наша доля в богатствах России?

Наверное, ни один наш соотечественник задается вопросом: «Почему мы, россияне, не имеем права пользоваться прибылью от экспорта нефти, газа и прочих ресурсов нашей богатой страны, а между тем уровень жизни неуклонно снижается?»

Природная рента – условность?

По сути, это вопрос о природной ренте для граждан. Деньги, что называется, «на руки» от нефтегазовых доходов получают граждане Саудовской Аравии, Норвегии, жители штата Аляска (США) и в некоторых других странах. Что мешает России последовать их примеру?

– Мы тоже можем, – говорит экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев. – Это просто вопрос приоритетов расходования бюджетных средств, ничего больше. Например, Аляска выплачивает каждому жителю по 2000$ в год. У нас другие приоритеты: помимо социалки, расходы на оборону, на содержание госаппарата и т.д. Видите ли, природная рента – это условность, фигура речи, которая означает, что страна получает доходы от эксплуатации природных ресурсов. А дальше уже вопрос – как их тратят.

– Если мы считаем, что бюджет страны – это народные деньги, то больше 40% в нем поступлений от нефтегазовых доходов – это и есть та самая рента, которую получают россияне, – соглашается и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. – В мире, по сути, есть два основных инструмента изъятия этой самой ренты (и наш кардинально не отличается от них): в пользу бюджета и в пользу некой общей кубышки. В России главным образом это налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). То есть, когда вы достаете из-под земли каждую тонну нефти, добываете каждый кубометр газа, вы платите этот налог. Если вывозите нефть и газ за рубеж, платите еще и экспортную пошлину.

Какие еще есть статьи дохода от нефти и газа? Добычей и экспортом у нас занимаются в основном госкомпании – «Роснефть», «Газпром», «Газпром нефть» (частных не так уж много, но вот, скажем, Новатэк – второй по объемам добытчик газа в стране). И когда они выплачивают дивиденды, то половина (доля государства) также достается бюджету.

Почему у нас не как в Норвегии

И в Норвегии, и на Аляске, и в Саудовской Аравии (в странах, где и граждане получают часть нефтяных доходов на руки) есть резервные фонды. Везде сверхдоходы изымаются из бюджета, чтобы не было соблазна больших расходов. Эти фонды везде государственные. Есть такой и в России – Фонд национального благосостояния. Только реальных «нефтяных денег» из него россияне не видят. При этом наблюдают огромные зарплаты менеджмента нефтегазовых компаний, миллионные вознаграждения членам совета директоров...

– Конечно, нам бы хотелось, чтобы менеджеры госкомпаний не покупали себе особняки и самолеты, – говорит Юшков. – Нам объясняют: у них высокая квалификация и якобы во всем мире так. И что если им не платить такие зарплаты, то все уедут... Сомневаюсь, что они найдут себе такую же зарплату в международных компаниях, если их уволят здесь. Да и вообще, смогут ли трудоустроиться. Но главный вопрос в другом: насколько эффективно используется полученная государством рента.

– В Норвегии выплачивают людям всего 10% от «кубышки». У нас аналогичные предложения законодателей ни разу не прошли.

– Знаете, чем обернется отсечение 20% от поступлений НДПИ в бюджет при существующем порядке распределения? Россиянам пришлют, скажем, по 12 тыс. руб. в год. Но этих же 12 тыс. недосчитаются в своих зарплатах учителя, врачи, другие бюджетники.

Предположим, примут другой сценарий – введут дополнительный сбор с компаний. Думаете, это заставит их урезать себе зарплаты? Нет, это приведет лишь к тому, что компании станут меньше тратить на добычу.

Посмотрите на Венесуэлу, которая занимает первое место в мире по запасам нефти. Там сейчас коллапс. А ведь Уго Чавес всю прибыль от нефтегаза изымал и раздавал бедным. На развитие отрасли ничего не оставалось.

– Почему у нас обязательно должен состояться сценарий Венесуэлы, а не Норвегии, где и выплаты, и социалка, и отрасль работает?

– Потому что у них намного выше эффективность госрасходов и ниже уровень коррупции. Ну, и населения меньше. И они очень хорошо управляют резервным фондом. Однажды у них доход от размещения его средств был даже выше, чем доход от нефтянки.

ЕР: каждому по «кусочку нефти»

Трудно в это поверить, но в 2003-м «Единая Россия» в предвыборном манифесте провозглашала: «В 2005 году каждый гражданин России будет получать свою долю от использования природных богатств». И речь явно шла не о пособиях, пенсиях, бесплатном образовании и медицине. Вернее, не только о них.

Тогда же этот тезис включил в свою программу и блок «Родина» (экономическую часть разрабатывал Сергей Глазьев, позже стал советником президента Путина). А тогдашний лидер «Родины» Дмитрий Рогозин возмущался: «Природная рента присваивается отдельными частными лицами, в то время как она по Конституции является достоянием всей нации!» Позже, став вице-премьером, о ренте не вспоминал. В начале нулевых о необходимости ввести природную ренту для граждан говорили и другие известные политики. Но дело не сдвинулось.

Закон не пройдет!

Законопроектов о том, чтобы россиянам выплачивалась часть нефтегазовых доходов на руки, было несколько. Все они получили отрицательные отзывы правительства и были отклонены Госдумой. Одним из первых стал проект депутатов Валерия Гартунга (СР) и Михаила Юревича (ЕР), внесен в парламент 2 октября 2003-го. Дума рассмотрела его лишь 11 февраля 2009-го. Голосование было показательным: из 450 голосовали 120 депутатов – 116 за, 3 против, 1 воздержался. Выходит, 330 парламентариев вообще не решились показать свое отношение к данному вопросу.

Еще одну попытку сделал в 2016-м депутат ГД Сергей Обухов (КПРФ) с группой коллег. Они предлагали 20% от нефтегазовых отчислений переводить в специальный фонд и потом делить между работающими россиянами и пенсионерами.

– Позже мы вносили еще один аналогичный проект, – рассказывает первый зам. руководителя фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев. – Через неделю ко мне приходил зам. главы Минэнерго: «Вы понимаете, что это будет тревожить рынки?» Я ответил: «Почему? Мы взяли за пример Норвегию и Азербайджан. Там похожий закон прекрасно работает». Заключение правительства получили с трудом (отрицательное, естественно).

Уже в нынешнем созыве коммунисты снова предложили несколько законов на аналогичную тему. Например, об обороте нефти... Россия – один из мировых лидеров по производству и экспорту нефти, а закона нет.

– В результате каждый раз как посевная и уборочная – 243 интегрированные компании ставят на уши всю страну, – поясняет Коломейцев. – Или когда в мире цена на нефть падает – внутри страны цена на бензин не двигается. Это же ненормально. Мы предложили целый набор мер, чтобы правительство могло бороться со сверхобогащением рентной олигархии. Но они не хотят принимать этот закон. У нас в Думе есть человек 25, которые являются реализаторами интересов главным образом рентной олигархии. Возьмите хотя бы фигуру миллиардера Леонида Симановского, представителя Новатэка (один из самых богатых депутатов ГД. – прим.). С моей точки зрения, в высших эшелонах нет понимания, что мир изменился и пора перекрывать этот «ручеек» для 1% избранных. У нас ведь подавляющая часть дохода от природной ренты идет в офшоры...

Многим, наверное, хотелось бы видеть живые деньги от нефтегазовых доходов у себя в кармане, а не узнавать из разных источников про сверхприбыли горстки людей. Но эксперты спускают граждан в мечтаниях о природной ренте с небес на землю. Ничего подобного, как в Саудовской Аравии или Норвегии у нас не случится. А посему стоит вспомнить о существующих реалиях в отечественной экономике и колоссальном разрыве между богатыми и бедными. И предпринимать собственные усилия по увеличению личного благосостояния. Спасение утопающих, как говорится...

Sobesednik.ru

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