Приемный покой должен дарить комфорт и успокоение. Все будет хорошо!

В силу возраста люди старшего поколения становятся частыми посетителями поликлиник, а иногда им приходится поддерживать свое здоровье и в стационаре. Наряду с внимательным, вежливым и чутким отношением к себе персонала, человек, пришедший в учреждение здравоохранения, начинает также и ознакомление с заведением, которое избавит его от болезней и вернет полноценную жизнь. Здесь немаловажно, насколько пациенту будет удобно, к примеру, в приемном покое. Чем оснащено это помещение, как можно скоротать минуты в ожидании медицинского персонала? Пенсионеры-то теперь придирчивые!

Кстати, чтобы взрослому человеку было удобно в приемном покое, грамотные руководители здравниц продумывают все до мелочей: какую приобрести мебель (хорошие предложения можно посмотреть здесь: http://greiner-salon.ru/products/salon-extras-chairs/), технику, в какой цветовой гамме сделать интерьер и другие разности.

Приемным покоем называют часть стационара, которая предназначается для встречи, регистрации посетителей, осмотра и дальнейшего определения в необходимости оказания им какой-либо медицинской помощи (амбулаторно или в пределах здравницы). Приемный покой может находиться в одном здании с медучреждением, либо размещаться отдельно. Вестибюль в приемном отделении должен быть, естественно, чистым, светлым и иметь кушетки, чтобы можно было сидеть и с комфортом ожидать своей очереди. Непременный атрибут – столик для рекламной и просветительской медлитературы, на стенах – витрины и стенды для плакатов. Хорошо, говорят люди пенсионного возраста, когда предусмотрены в приемнике и удобные кресла. В силу ряда приобретенных заболеваний иным представителям старшего поколения требуется сиденье с удобной спинкой, по-другому просто нельзя расположиться. Это надо иметь в виду.

Многие стационары (чаще в пределах больших клиник) для удобства людей приобретают разную технику, например, информационные табло. По бегущей строке там транслируется дозированная и структурированная информация о медучреждении: работе медперсонала, часах приема, расположении кабинетов и т.д. Это в какой-то степени проявление заботы о своих клиентах. Посетителям, особенно взрослым людям, такой подход очень нравится. Иногда в приемном отделении устанавливают телевизоры – тоже хороший шаг в отношении пациентов, так как посетителям будет чем заняться в период ожидания медицинского работника или своей очереди по расписанию.

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