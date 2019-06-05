Приемная семья спасет одиноких стариков? Может быть...

В селах и отдаленных населенных пунктах нужно тиражировать опыт создания приемных семей для пожилых людей и инвалидов. Об этом заявил глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов на выездном заседании в Алтайском крае.

По его словам, сообщает ТАСС, механизм приемных семей может оказаться реальной помощью для стариков и инвалидов на селе. Федотов подчеркнул, что сопровождаемое проживание — лучший вариант, нежели отправлять человека в дом престарелых. Он предложил развивать такой опыт и «нацелить» его в регионы.

Напомним, ранее Федотов предлагал создать в РФ систему приема в семьи пожилых бездомных людей — по аналогии с приемными семьями для детей.

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Казалось бы, а при чем тут государство? Такой естественный вопрос может задать несведущий читатель. Действительно, ведь брать к себе сирот и одиноких (как правило, речь идет о детях) - это веление души, проявление милосердия и в любом случае личное дело каждой семьи. Но дело в том, что поддержка государства, по мысли Федотова, должна заключаться в выделении таким семьям материальной поддержки, субсидий. Это во многом поменяет ситуацию: скажем, при такой поддержке кому-то будет легче в деревне содержать дом или нести расходы на "коммуналку". И благое дело обернется еще и облегчением финансового существования... Надо бы поддержать идею, ведь действительно деревни и поселки России полны одиноких сариков, за которыми и присмотреть некому! Но, скорее всего, не дойдут руки у государства: ведь ему гораздо важнее тратить триллоны рублей на гонку вооружений и всякие мега-проекты, приносящие "откаты" чиновникам...

По инф. rosbalt.ru

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