Президент России назвал уходящий год "особенным". А вы согласны?

Президент РФ Владимир Путин выступил с речью на торжественном вечере в Большом театре, посвященном встрече Нового года. В рамках мероприятия глава государства подвел итоги уходящего года, охарактеризовав 2018 год как «особенный».

По словам президента, «уходящий год был особенным и разным для каждого человека». Однако, по мнению главы государства, «объединил наше общество, наших граждан в событиях, которые стали важными для всей России». Среди таких событий глава государства особо отметил завершение строительства Крымского моста, а также проведение Чемпионата мира по футболу.

«Мы в целом вместе трудились для укрепления и процветания Родины», — добавил глава государства.

Путин отдельно поблагодарил участников программ Года добровольца, а также российских военнослужащих «за отвагу и мужество, за профессиональные действия и в России, на различного рода мероприятиях, на учениях, а также при выполнении ими боевых задач, в том числе за рубежом». Поблагодарил глава государства и представителей всех уровней власти «за эффективную работу ради повышения уровня и качества жизни наших граждан».

Президент отметил также вклад в развитие страны ученых, врачей, учителей и предпринимателей.

Свое выступление глава государства завершил поздравлением с наступающим Новым годом.

Между тем оптимизм президента разделяют далеко не все россияне. По крайней мере об этом свидетельствуют данные социологов.

Так, например, «Левада-центр» сообщал о том, что, по мнению почти половины опрошенных россиян (45%), уходящий год оказался сложнее предыдущего. На вопрос «Каким 2018-й год оказался для вас, для вашей семьи по сравнению с предыдущим, 2017-м годом: труднее, легче или таким же, как предыдущий?» около 65% ответили нейтрально. Еще 16% сочли его хорошим и 13% — плохим. 57% назвали его удачным лично для себя.​

Что касается ситуации в стране в целом, то, согласно итогам опроса того же «Левада-центра», мнение россиян о том, в правильном ли направлении движется страна, разделились. 45% респондентов считают, что дела идут в правильном направлении, 44% придерживаются обратного мнения. 11% не смогли однозначно ответить на вопрос.

Тем временем, согласно докладу «Осенний перелом в сознании россиян: мимолетный всплеск или новая тенденция?», в стране фиксируется рост недовольства бюджетников и ожидание большей социальной справедливости.

Из-за скандалов шпионского характера, проблем в космонавтике, ситуации в Сирии и вызывающих общественный резонанс высказываний отдельных госслужащих поддержка внешней политики снижается. В октябрьских опросах 68% респондентов негативно настроены в этом смысле и видят Россию через пять лет как отстающую в развитии страну. Также отмечается запрос на политиков, которые должны уважительно относиться к людям, признавать свои ошибки.

Эксперты Российской экономической школы (РЭШ) также поведали об экономических итогах 2018 года. Они обратили внимание на шесть ключевых событий уходящего года, повлиявших на экономику, особо выделив пенсионную реформу. Так, ректор РЭШ Рубен Ениколопов заявлял, что пенсионная реформа «очень сильно подорвала существовавший в стране социальный договор между властью и населением, и это может иметь очень важные политические последствия».

По инф. rosbalt.ru

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