Представитель Церкви раскритиковал компьютеризацию школы: «программа отупения!»

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал виртуализацию школьного обучения в РФ «программой отупения». Общаясь с прихожанами Томской епархии, Смирнов пояснил, что «мелькающая информация» с гаджетов «ничему не дает застревать в мозгу».

«Что ни спроси у современных детей — не знают ничего, ни из какого предмета», — посетовал представитель РПЦ. Он перечислил, чего не знают современные дети: алгебры, геометрии, истории, астрономии, поэзии и прозы, музыки. В целом, добавил Смирнов, он вообще не понимает, что дети делают в школе 11 лет, назвав этот долгий период «пустой тратой времени», сообщает «Интерфакс».

Священник добавил, что обучение в школе не прибавляет детям и здоровья, ведь если они не занимаются спортом — то у 90% к окончанию школы возникает сколиоз и все они — «будущие инвалиды».

Смирнов заключил, что стал сторонником домашнего образования и привел в пример США, где ушедшие на домашнее обучение дети показывают высокие результаты на экзаменах, в отличие от тех, кто ходит в школу.

Заметим, что Русская православная церковь в последнее время активизировалась в публичном пространстве - её иерархи частенько высказываются по волнующим общество темам. И это очень здорово, что Церковь пытается наладить диалог с обществом, жить его проблемами! Далеко не всегда эти высказывания воспринимаются однозначно, часто они - крайне спорны (или, по крайней мере, дискуссионны). Но кто сказал, что истина рождается не в спорах? Вот лишь некоторые из заголовков, которые не могут не привлечь внимание:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ