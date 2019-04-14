Представитель РПЦ высказался о йоге. Православным она противопоказана!

Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что православным противопоказаны занятия йогой.

Иларион отметил: «Йога — это практика, которая развилась на почве индуистской языческой традиции. И хотя есть люди, которые говорят, что йога - это не более чем набор физических упражнений, если это только физические упражнения, то это уже не йога. Это просто набор физических упражнений. Может быть, некоторые из них внешне напоминают те или иные позы, используемые в йоге».

Поскольку йога подразумевает также духовные практики, «для православного человека заниматься йогой как целым комплексом упражнений — не только физических, но и затрагивающих духовную и психическую сферы — противопоказано», заявил Иларион, сообщает РИА Новости.

Ранее сенатор Елена Мизулина направила в Генпрокуратуру обращение по поводу занятий кундалини-йогой в некоторых исправительных учреждениях столицы, в котором попросила проверить данную деятельность на соответствие действующему законодательству.

Уважая право тех наших читателей, кто придерживается православного канона, самим разбираться с мнением своих пастырей, напомним, что на нашем портале есть любопытные статьи о физических и психологических практиках йоги:

Polit.ru

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