Поправки к "пенсионной повышке" готовят в Госдуме к 24 сентября

Рабочая группа Госдумы "по совершенствованию пенсионного законодательства" должна до 24 сентября разработать и внести поправки в законопроект. Об этом заявил во вторник на первом заседании осенней сессии спикер Госдумы Вячеслав Володин. Напомним, что под изящным выражением "совершенствование пенсионного законодательства" имеется в виду, прежде всего, всколыхнувшее всю страну повышение пенсионного возраста.

По словам Вячеслава Володина, при разработке поправок будут учтены предложения, которые прозвучали 21 августа на «больших» парламентско-общественных слушаниях по пенсионной реформе. Володин добавил, что президентские поправки к пенсионной реформе, внесенные в Госдуму на прошлой неделе, делают закон «более справедливым», передает «Интерфакс».

Также, указал Володин, Думе предстоит «большая работа» — это решения по целому комплексу вопросов, связанных с пенсионным законопроектом, и ратификация 102-й Конвенции Международной организации труда, которая устанавливает норму выплаты пенсий не менее 40% от зарплаты.

Напомним, 19 июля Госдума приняла в первом чтении закон о постепенном повышении пенсионного возраста — до 65-ти лет для мужчин и 63-х — для женщин. Президент РФ Владимир Путин в конце августа в телеобращении предложил изменить эти параметры для женщин — установить пенсионный возраст в 60 лет. Также он внес еще ряд поправок, касающихся поиска работы для работников предпенсионного возраста и системы льгот. Все эти инициативы Госдума будет рассматривать в ходе осенней сессии.

Пенсионная реформа (проводимая в отрыве от других мер по исправлению правовой и экономической ситуации в стране) вызвала массовую тревогу у населения, она критикуется и "справа", и "слева". Считается, что вмешательство Путина должно как-то разрядить общественное недовольство - и, наверное, это в опредлеленной степени произошло. Но уличные акции протеста против "повышки" продолжают собирать людей, а снижение авторитета власти явно сказалось на результатах региональных выборов 9 сентября.

По инф. rosbalt.ru

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