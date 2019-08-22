"Полное счастье", какое же ты?

К чему-то стремимся, чего-то достигаем, а чего-то хочется еще. «Живчики» желаний внутри нас, женщин, часто напоминают: как бы не были мы счастливы, но почему-то иногда не совсем. Недостает до этого незримого благополучия-благоденствия нам чего-то. Что именно, выяснял и портал Леди.Mail.ru. Хорошо бы, кстати, пообщаться «по теме» и с нашими дочками-внучками. Не только ведь у нас есть соображения на этот счет, и всегда интересно выслушать мнение младшего поколения.

Итак, портал Леди.Mail.ru провел опрос с целью выяснить, чего россиянкам не хватает для полного счастья. Около 35% респонденток заявили, что хотели бы больше путешествовать, а каждая третья посетовала на недостаток финансов, передает ТАСС.

Каждая четвертая участница опроса призналась, что ей не помешало бы улучшить состояние своего здоровья, а 28% больше заботит здоровье близких людей. Каждая пятая опрошенная россиянка мечтает о высокооплачиваемой работе.

В Леди.Mail.ru особо подчеркнули, что среди всех популярных ответов желание найти спутника жизни оказалось только на шестом месте: его назвали залогом личного счастья 18% респонденток. Еще меньше — 9% — заявили о необходимости обзавестись ребенком, 4% нуждаются в друзьях, а 3% — в автомобиле.

В списке того, о чем сожалеют российские женщины, первое место заняло бесцельно потраченное время (29%), второе — мало путешествий (27%), а третье — недостаточная забота о своем здоровье (20%).

Кроме того, 16% сокрушаются по поводу собственной неспособности копить деньги, а 15% — из-за слишком низкого (менее 100 тысяч рублей) уровня зарплаты при их образовании и опыте. Каждая пятая участница опроса призналась, что зарабатывает меньше 30 тысяч рублей в месяц.

В опросе приняли участие 7403 интернет-пользовательницы проекта Леди Mail.ru в возрасте от 18 до 55 лет, проживающие в России. Исследование проводилось с 7 по 14 августа 2019 года.

Ответы представительниц прекрасного пола исследователи, конечно, обобщили, но все равно ведь, счастье у каждой из них свое. Среди «рецептов» его обретения – оптимистичный настрой, видение нескольких вариантов развития событий, толика иронии к происходящему и, конечно, вкус к жизни. Пример в этом, кстати, могут показать женщины-блогеры старшего поколения, с которыми не грех и виртуально познакомиться:

Polit.ru

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