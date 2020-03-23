Поэт Мария Юркова: как «сетература» приходит в живую книгу?

Мария Юркова – поэт и блогер – живой пример современного тренда перехода из сетературы в литературу «традиционную». Она рассказала о том, как ютьюб может помочь вернуть ребёнка к книге, и о том, почему важно всегда оставаться на связи с читателями.

– Какой, на ваш взгляд, должна быть детская поэзия? Что самое важное в стихах для детей?

– Я уверена, что секрет удачной поэзии для детей – это в первую очередь искренность в словах автора. То есть автор должен прочувствовать то, о чём пишет, при этом взглянуть на мир исключительно по-детски, просто, непосредственно, с открытым сердцем, а затем уже сочинять стихотворение.

– Для детской книги очень важны иллюстрации, а для того, чтобы они получились по-настоящему прекрасными, нужно взаимопонимание и взаимодействие между автором и художником. Как вы работаете с иллюстраторами?

– Я сотрудничаю с замечательными иллюстраторами, они у меня самые талантливые и понимающие. Придерживаюсь мнения, что художника нельзя ограничивать определёнными рамками, необходимо дать возможность воплотить в жизнь и его творческие идеи. Как правило, перед началом совместной работы я описываю иллюстратору то, как мне бы хотелось видеть конечную картинку, мы обсуждаем нюансы, и, безусловно, радует, когда художник проявляет инициативу, добавляет детали, вносит своё видение. Процесс создания иллюстраций – мой любимый, так персонажи стихотворений обретают полноценную и полноцветную жизнь не только в моём воображении.

– В прошлом году вы выпустили первый мультик по своему стихотворению «Овечкин сон», который сами же озвучили. Как вы считаете, может ли такой формат привлечь детей к книге? Что говорят по этому поводу родители?

– Это был потрясающий опыт, создание мультфильмов – не менее интересный процесс, чем создание иллюстраций. Мне захотелось поделиться с юными читателями тем, как буквально на глазах оживает уже полюбившаяся им история о маленькой овечке, которой приснилось, что она стала зеброй. После выхода мультфильма многие родители писали мне, что теперь каждое утро их детей начинается именно со стихотворения об овечке! А те, кто не был знаком с моим творчеством ранее, после просмотра мультфильма обязательно приобретали книгу, в итоге первые 3000 экземпляров закончились очень быстро. Поэтому смело могу сказать, мультфильмы и книги о сказочных героях могут и должны не конкурировать, а дополнять друг друга.

– А ещё мультики будут? На какие стихи?

– Обязательно! В моих планах создать мультфильмы о каждом герое стихотворений из сборника «Овечкин сон», ведь они невероятно милые, добрые и весёлые!

– Вы нашли очень интересный способ работы с аудиторией: личные блоги в социальных сетях «Фейсбук» и «Инстаграм», оформленные художественными фотографиями. Насколько важно для современного писателя интерактивное общение с аудиторией? Что даёт виртуальный образ автора?

– Думаю, каждому писателю виднее, насколько такое общение с аудиторией важно именно ему. Лично для меня это не просто виртуальный мир, а возможность лучше узнать своих читателей, получить обратную связь, отзывы, комментарии, просьбы и предложения. Ведь самое главное в творчестве – это твой читатель и те эмоции, которые ты даришь ему. Поэтому я хочу быть в курсе событий, делиться с читателями своими новостями, радоваться их успехам, и даже несмотря на то, что на моих страничках в соцсетях уже более 20 тысяч подписчиков, всегда сама отвечаю на сообщения и комментарии. Создаю хештеги, по которым можно увидеть результаты моего творчества, например: #овечкинсон, #марияюркова и т.д. Ведь так приятно видеть улыбчивые фотографии взрослых и детей, отмеченные твоим хештегом, это самая большая награда!

– На вашем сайте видела среди творческих планов «создание произведений на английском и немецком языках». Речь идёт про автоперевод стихотворений, написанных по-русски? Или это будут совершенно другие произведения, рассчитанные на зарубежного читателя?

– Я уже давно перевожу стихотворения на иностранные языки. И в моих творческих планах – продолжать этот увлекательный процесс, ведь с ростом подписчиков в социальных сетях читателей становится намного больше, в том числе и зарубежных. Кстати, в этом ещё один плюс использования интернета для популяризации писательского творчества, ведь там нет территориальных границ, к примеру, мои читатели находятся не только в России и странах бывшего СНГ, но и в Европе, Канаде и США. Переводом занимаюсь сама: поскольку хорошо знаю английский, это даётся мне легко. Пишу о тех же героях, которые уже знакомы русскоязычным читателям, тем же простым и по-детски непосредственным языком.

– Сейчас вы работаете над новой книгой. Расскажите, пожалуйста, о ней подробнее. Что это будет за книга и для кого? И когда читатель сможет с ней познакомиться?

– В данный момент создаются иллюстрации к новой книге поэзии для детей. Это будет продолжение истории об овечке. Поучительная и добрая сказка в стихотворном изложении, с многочисленными героями и яркими иллюстрациями. С нетерпением жду выхода этой книги, который запланирован на лето 2020 года, а ещё больше жду отзывов от моих маленьких читателей. Дети очень отзывчивы и не скрывают эмоций, мне импонирует это – и как автору, и как человеку. Я обладатель огромного счастья, потому что имею возможность радовать детские сердца!

Детская литература необходима. Она питает души девчонок и мальчишек и распахивает их сердца, развивает фантазию и в чем-то формирует личность ребенка, может заставить думать и размышлять. И хорошо, что находятся поэты, которые всеми современными доступными способами коммуникации пытаются достучаться до детских сердец своими талантливыми рифмованными строчками.

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По инф. lgz.ru

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