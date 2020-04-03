Почти детектив: как демонтировали памятник Жукову в Москве?

Попытка разобраться в странной истории с заменой памятника маршалу Жукову в российской столице...

Как это было

Два строительных крана подъехали к зданию Исторического музея и демонтировали памятник Жукову, отпилив бронзовому коню копыта с помощью болгарки.

На постамент установили новый памятник. На нем всадник и конь выглядят иначе. Маршал Жуков теперь не протягивает руку вниз, а прикладывает ее к козырьку.

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов заявил, что новый памятник временный, а старый отправился на реконструкцию к 9 мая.

Спустя сутки временный памятник тоже сняли и увезли. В Мосгорнаследии это объяснили тем, что он не подошел постаменту, который тоже нуждается в реставрации.

Позже в интернете появились фотографии обеих скульптур на территории литейной мастерской в подмосковных Химках. Обе они сейчас распилены. Как рассказал скульптор Николай Аввакумов каналу «Царьград», в мастерской затишье, никто из сотрудников не подходит к скульптурам, а начальство не знает, какую из них теперь чинить.

Салават Щербаков: Новый вариант – это памятник Сталину

Монумент Жукову, установленный в 1995 году в центре Москвы, демонтировали без анонсов и объявлений. Что это было? Официальные источники путаются в показаниях.

Правительство Москвы отсылает с вопросами к федеральному Министерству культуры. Там Ольга Любимова заявляет, что не подписывала никаких документов о замене памятника. Как выяснилось, приказ из министерства оказался подложным – по его номеру в базе ведомства записан совсем другой документ.

Салават Щербаков, автор памятника князю Владимиру на Боровицкой площади, рассказал, как новый монумент лоббировали с 2014 года некие «военно-патриотические круги».

– В Мосгорнаследии рассказали, что памятник Жукову просто хотят отреставрировать.

– Я думаю, все всё понимают. Конечно, никакой реставрации не идет. Нельзя было памятник разрушать и поступать так варварски. Просто, видимо, его не удалось нормально демонтировать. Я видел его уже после разрушения, там каркас мощнейший.

– Новый памятник создавался в мастерской «Артпроект». У них на сайте много ваших работ. Вы имели к нему отношение?

– Нет. Но я видел его еще в 2014 году в этой мастерской. Знаю, что его отливали здесь, а лепили в Киеве. Создатели хотели поставить его еще к предыдущему юбилею Победы. Комиссия Мосгордумы по монументальному искусству даже рассматривала это предложение, но решение было – отказать.

– Почему все это похоже на детектив? Никто ничего не может объяснить.

– Детектив этот я примерно знаю. Кажется, причина в том, что произошла нестыковка решений. Можно было опросить народ, собрать все аргументы, задокументировать и установить новый монумент. Но, видимо, что-то пошло не так и решили все сделать явочным порядком – поставить памятник, а потом всех уведомить. Как гордиев узел, который трудно развязать, но можно разрубить мечом. Инициаторы идеи так и не дошли до власти. До самого конца не дошли. Власть оказалась не вовлечена, решения не приняла и не организовала.

– Что за инициаторы такие решительные?

– Это, так скажем, военная и патриотическая общественность. Они борются за свое мнение.

– Можете назвать фамилии?

– А некоторые же написаны на табличке.

– Это те, которые спрятаны между фамилиями Путина, Собянина, Золотова?

– Ну почему же «спрятаны»? Это на самом деле энергичные позитивные люди, старающиеся принести пользу. Тут нет преступников или негодяев. Просто несогласованность действий.

– Этим людям так сильно не нравится прежний памятник? Его ведь часто критиковали за странный вид. За прямые ноги коня, например.

– Их инициативу я могу понять. Им хотелось видеть сильный однозначный образ, в котором, может быть, меньше искусства. Но многие вещи ценятся за индивидуальный жест. Вячеслав Клыков, автор первого памятника, – очень большой скульптор. У него была мысль сочетать академическую традицию русской скульптуры и стиль иконы «Георгий Победоносец». В этом есть очарование. В первом памятнике в позе Жукова ощущался полет.

– А в новом?

– Теперь он отдает честь. Но кому? Жуков – военачальник, который победил главное зло на земле. Тут, видимо, мыслилось присутствие Верховного главнокомандующего. Только его Жуков мог так приветствовать. В каком-то смысле это памятник Иосифу Виссарионовичу, который у нас просто так нельзя поставить. Но я не хочу своих коллег разбирать по косточкам. Мы все-таки стараемся, говоря друг о друге, проявлять деликатность.

Неизвестные люди на табличке:

В интернете появилось фото таблички, которая может быть установлена под новым памятником. В ней среди инициаторов установки упоминаются Владимир Путин, Сергей Собянин, глава Минобороны СССР Дмитрий Язов и родственники Жукова. Кто остальные?

Константин ГОЛОЩАПОВ – основатель Русского Афонского общества.

Алексей ПАВЛИКОВ – председатель Комитета памяти маршала Жукова (комитет не работает с 2016 года).

Владимир МИХАЛКИН – маршал артиллерии.

Александр МАКСИМОВ – офицер КГБ СССР, депутат Госдумы.

Геннадий и Анатолий КУЗНЕЦОВЫ – меценаты из Красноярского края.

Судя по всему, именно братья Кузнецовы – главные идеологи смены памятника. Исполнителем работ по демонтажу значится ООО «НПО Техпром». Организация зарегистрирована в Красноярском крае, генеральный директор – А. Н. Кузнецов. Г. Н. Кузнецов – начальник посерьезнее, он возглавлял стройку Бурейской ГЭС – самого крупного инвестиционного проекта в Приамурье. На фотографии в газете «Амурская правда» видно, что шкаф в его рабочем кабинете уставлен иконами.

Братья Кузнецовы ранее были причастны к установке памятников по инициативе РПЦ – в США и Москве.

Сейчас Геннадий Кузнецов – депутат Заксобрания Амурской области. Его секретарша отказывается от комментариев для СМИ о памятнике Жукову. Для одного из изданий – вот так: «Света не будет пролито на данную ситуацию. Не ищите концы».

Интересно, что история с демонтажем памятника Жукову развивается не где-нибудь, а в российской столице, практически на глазах у всех. Это как, к примеру, картину при честном народе из музея вынести. Интересно, будут ли всё-таки раскрыты тайны произошедшего, о котором кстати, наш сайт уже писал:



Sobesednik.ru

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