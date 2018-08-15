Питер: оппозиционеры договариваются протестовать против "пенсионной повышки" сообща

Петербургские оппозиционеры договорились о дате проведения объединенной акции «Против пенсионного грабежа». Коалиция «Комитет защиты Петербурга» и штаб кампании «Петербург против» решили провести митинг в воскресенье, 16 сентября в 13 часов.

Официальная заявка оргкомитета на согласование мероприятия будет подана в Смольный в конце августа. Ранее обсуждалась дата 15 сентября, но ее заменили, чтобы участие смогли принять обычно занятые по субботам студенты и преподаватели.

В объединенный оргкомитет акции входят представители «Справедливой России», «Открытой России», «Яблока», «Партии Роста», ПАРНАСа, «Партии перемен», ЛДПР, «Коммунистов России», различных левых движений и профсоюзов.

Ранее стало известно, что петербургские оппозиционные силы создали штаб для борьбы с повышением пенсионного возраста. Его участникам впервые удалось договориться об общем митинге. Активисты предложили войти в объединенный штаб и другим политическим силам, включая КПРФ и сторонников Алексея Навального, но те предпочитают организовывать собственные акции. В частности, сторонники Навального планируют митинги в разных городах России 9 сентября.

Организаторы петербургской акции «Против пенсионного грабежа» сообщают, что направят официальное обращение в штаб Навального с просьбой присоединиться к ним 16 сентября.

По инф. rosbalt.ru

Из новостей по поводу протестов против «Пенсионной повышки»:

Из новостей по поводу собственно «Пенсионного грабежа»:

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ