Писатель Денис Драгунский: очереди на художественные выставки — это очереди хороших людей!

Писатель Денис Драгунский — о том, почему в очередях на художественные выставки стоят самые хорошие люди нашей страны.
Мы обсуждали очереди на выставки Серова, Поленова, Айвазовского, Мунка, Репина, а теперь вот Дали бьет рекорды. 10 тысяч посетителей в день, и очереди не иссякают.
Тут совпали два очень интересных тренда. Я напомню, что и в Советском Союзе люди тоже буквально ломились на выставки – на Глазунова в Манеже, на Шагала в Пушкинском, на импрессионистов... То есть громадные очереди – это старая традиция выставок в нашей стране. Когда не было хлеба, мы вставали в очередь за зрелищами.
Но мода последнего времени вызвана и тем, что выставки стали проводить чаще, они гораздо интереснее подготовлены. Кроме того, поход на выставку – вещь демократичная. Он стоит значительно дешевле, чем билет в театр. И выставка гораздо более емкая, чем театр. То есть больше впечатлений можно взять за меньшую сумму.
А теперь самое главное. Ложка дегтя. Размещаю я, например, веселый интересный пост в Facebook и получаю за час 200 лайков. А если я публикую какую-нибудь фотографию, то количество лайков значительно увеличивается. Это тренд на визуализацию культуры. Люди сейчас гораздо больше предпочитают посмотреть, чем прочитать.
Конечно, в целом выставочный феномен связан и с такой штукой, как престижность потребления. Вообще, все очереди мира сегодня – это престижное или «демонстративное потребление», «эффект Веблена». Скажем, когда Лоренцо Медичи нанимал себе сто писцов и они делали ему библиотеку из ста уникальных томов с кожаными застежками с золотыми накладками, таких книг ни у кого на свете больше не было. Это было престижно, потому что у тебя есть то, чего нет у других. Но после изобретения Гутенберга появилась другая мода: «у меня такая же книжка, как у него». То есть, помимо того, что Гутенберг изобрел книгопечатание как таковое, изобрел литеру, он изобрел моду. То есть стремление к одинаковому, стремление иметь то же самое, носить такое же... Отсюда и наши сегодняшние престижные очереди. Я иду на выставку, на которую пошел Иванов, Сидоров, да что там – которую посетила сама королева английская или, допустим, Путин. Это важный элемент общественной конструкции. Избавиться от него – значит, просто разрушить общество.
Так что тренд на визуальность и престижное потребление – вот основные причины очередей «за прекрасным». Ну а что касается побочных эффектов типа «вас тут не стояло», так это связано уже с нашей советской культурой бесконечных дефицитов и очередей, в которых всегда просыпалось обостренное чувство справедливости.
И все-таки в очередях на художественные выставки стоят самые хорошие люди нашей страны.
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