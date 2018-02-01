Пенсионные накопления: как узнать сумму и защитить свои права

Как узнать состояние своего пенсионного счета и защитить свои права будущим пенсионерам? Подробности в статье Альберта Кошкарова на портале «Банки.ру».

По предварительным данным Пенсионного фонда России, в 2017 году около 5,7 млн россиян подали заявления о переводе своих пенсионных накоплений. Невзирая на предупреждения пенсионных чиновников и негосударственных пенсионных фондов, лишь ничтожная доля граждан (23,6 тыс.) решили дождаться окончания «пятилетнего периода», чтобы не потерять свои инвестиционные доходы.

Традиционно самый большой отток был из ПФР: его захотели покинуть 3,3 млн «молчунов». Сменить НПФ решили 2,3 млн человек. Скольким из них удалось это сделать, станет ясно в марте, однако о том, что стало с их накоплениями, узнать смогут не все. С 2013 года ПФР не обязан рассылать «письма счастья», в которых сообщается о состоянии индивидуального лицевого счета гражданина.

Пенсионные накопления

Лучше посмотреть, что произошло с вашими пенсионными накоплениями, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, при этом нужно зарегистрироваться на «Госуслугах». Если вы уже пользуетесь порталом «Госуслуги», то самое простое — посмотреть в разделе «Управление средствами пенсионных накоплений» состояние вашего счета.

Правда, если накоплениями управляет государство (ВЭБ), то информация будет более подробной. А вот тем, кто хранит деньги в частном фонде, чтобы выяснить, насколько эффективно управляющие распоряжаются вашей будущей пенсией, лучше обратиться в сам НПФ. Здесь можно узнать, как росли ваши накопления за счет инвестиций и сколько денег на будущую пенсию направил ваш работодатель.

Информация о размере доходности за прошлый год доступна после 31 января. Поэтому обращаться в ПФР или НПФ есть смысл не ранее апреля. При желании можно проверить, насколько эффективно инвестировал ваш фонд, и сравнить результаты на сайте ЦБ в разделе «Финансовые рынки».

Выбираем подраздел «Надзор за участниками финансовых рынков» и открываем ссылку «Субъекты рынка коллективных инвестиций». Информация о работе НПФ раскрывается ежеквартально. Сами НПФ также информируют новых клиентов о поступлении пенсионных денег, но, как рассказал на условиях анонимности топ-менеджер крупного фонда, это правило работает не всегда.

«Мы обычно сообщаем о прекращении договора, если клиент забрал у нас деньги. Стараемся выяснить, почему он ушел. Но далеко не всегда человеку можно, скажем, дозвониться, контактные данные меняются со временем», — рассказал топ-менеджер.

Можно также посетить офис ПФР, МФЦ или отделение банка (тут необходимы паспорт и СНИЛС) и попросить выписку с индивидуального лицевого счета. В выписке должны быть сведения о начисленных и уплаченных работодателями страховых взносах. Если воспользоваться услугами Почты России, придется подождать результатов пару недель. К тому же к заявлению будет необходимо приложить копию паспорта и СНИЛС.

На сайте ПФР предлагается еще один вариант — обратиться в банк, с которым у Пенсионного фонда есть соответствующий договор. Последнюю рекомендацию обозреватель Банки.ру обнаружил на сайте московского отделения ПФР.

Но, как показала практика, вариант не работает. В кол-центре Сбербанка не смогли пояснить, предоставляет ли банк такую услугу, и направили в НПФ «Сбербанка». В отделении ВТБ заявили, что подобных выписок не дают, и рекомендовали зарегистрироваться на сайте ПФР.

Жалуйтесь правильно!

Представим ситуацию: вы точно помните, что перевели свои пенсионные накопления в НПФ. Но, посетив личный кабинет, не обнаружили информации о своем счете. Пока никаких поводов для беспокойства нет: не исключено, что при регистрации были неверно указаны данные или, например, с момента подписания договора с НПФ о переводе поменялись паспортные данные. Также не исключены и ошибки при заполнении заявления в ПФР.

Впрочем, согласно статистике кампании 2016 года, основная причина отказов в переводе пенсионных накоплений отнюдь не в этом. 55% поданных заявлений ПФР забраковал из-за наличия заявлений с более поздней датой (напомним, что удовлетворяется последнее по времени). Еще 30% «брака» получилось из-за того, что НПФ не предоставили подтверждения о заключенных с гражданами договорах. О выявленных массовых подделках электронных подписей и о том, как пострадавшие от мошенников клиенты НПФ сражаются за свои права, СМИ писали весь прошлый год.

С тех пор мало что изменилось. За исключением того, что ПФР приостановил прием электронных заявлений от граждан через удостоверяющие центры. Однако способы перевести или удержать пенсионные накопления у злоумышленников есть и сейчас. Например, одно время на рынке была распространена практика использования нотариально заверенных поручений якобы от клиентов НПФ. Подделку просто вбрасывали в ПФР, с формальной точки зрения все было чисто.

Сейчас более актуальным стало использование агентов, которые под разными предлогами стараются получить доступ к данным граждан — паспорту и СНИЛС. Иногда они могут представляться сотрудниками ПФР. Еще один способ — подсунуть ничего не подозревающему человеку договор с НПФ в кипе документов на подпись. Например, если он берет кредит.

«Нередки случаи, когда клиент подписывает документы, которые ему предоставляют на подпись, не ознакомившись с ними внимательно. А это оказывается договор на перевод пенсионных накоплений в другой фонд», — говорит генеральный директор АО «НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» Лариса Горчаковская.

Если вы уверены, что не подписывали никаких бумаг о переводе пенсионных накоплений, первым делом стоит обратиться в НПФ, в котором оказались ваши деньги, с претензией о незаконном переводе пенсионных накоплений. Текст претензии составляется в свободной форме. В ПФР подчеркивают, что фонд обязан проинформировать заявителя, на основании чего были переведены пенсионные накопления.

Кроме того, у НПФ должен быть оригинал договора с гражданином о переводе средств пенсионных накоплений. Необходимо потребовать письменных разъяснений (потом это может потребоваться в суде) и запросить от фонда нотариально заверенные копии заявления и договора. Если, скажем, вдруг выяснилось, что договор и заявление написаны вами почему-то в разных городах — это 99% мошенничество.

Горчаковская советует обратиться с жалобой к регулятору — в ЦБ. Сделать это можно через интернет-приемную Банка России, выбрав пункт «Негосударственные пенсионные фонды». Обращение в ЦБ — лишний повод воздействовать на недобросовестных бизнесменов, регулятор может привлечь провинившийся НПФ к административной ответственности.

Помимо этого стоит направить жалобу в ПФР, например, позвонив на горячую линию. Пенсионный фонд должен провести проверку и объяснить гражданину, на основании чего было принято решение о переводе (или отказано в переводе) его пенсионных накоплений. В ПФР подчеркивают, что даже в случае неправомерного перевода пенсионных накоплений в НПФ они не пропадают. «Эти средства по-прежнему находятся на вашем индивидуальном лицевом счете в системе обязательного пенсионного страхования», — пояснил представитель Пенсионного фонда.

Суд да дело

Если подтвердилось, что пенсионные накопления были переведены без вашей воли (то есть незаконно), или вы считаете, что ПФР неправомерно отказал в смене НПФ, то есть два варианта действий. Первый — написать новое заявление и ждать следующего года. Участники рынка советуют делать это в последних числах декабря: так меньше шансов, что еще кто-то успеет подать за вас второе заявление. Снова напомним, что ПФР удовлетворят последнее по дате.

Второй вариант — обратиться в суд с требованием аннулировать договор с новым НПФ. Для обращения потребуются квитанция об оплате госпошлины, уведомление о прекращении договора об обязательном пенсионном страховании от предыдущего фонда, копия паспорта и СНИЛС, копия искового заявления. Плюс приложения — все ответы, полученные от ЦБ, ПФР и НПФ.

В исковом заявлении требуйте признать договор с новым НПФ недействительным и обязать его в 30-дневный срок со дня получения решения суда передать в выбранный НПФ средства пенсионных накоплений, а также взыскать понесенные судебные расходы.

Образец заявления можно скачать, например, на сайте Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ). С ответчика также можно взыскать проценты за пользование вашими денежными средствами. В НПФ «Сафмар» напоминают, что если ваши накопления в прежнем фонде были менее пяти лет, то вы теряете право на заработанный инвестиционный доход.

Представитель НПФ «Сафмар» советует обращаться в свой фонд — в котором пенсионные накопления находились до их неправомерного перевода к другому страховщику. И выяснить там точный размер потерянного в результате досрочного перевода дохода. Если суд признает вашу правоту, то новый фонд будет обязан вернуть ваши накопления и проценты за пользование ими прежнему страховщику, после чего инвестиционный доход будет восстановлен на вашем счете.

Кстати, речь может идти о достаточно весомой сумме: в прошлом году глава управляющей компании ВЭБа Александр Попов сообщил, что по итогам кампании 2016 года те, кто досрочно забрал пенсию у государства, потеряли 27 млрд рублей.

В НАПФ утверждают, что гражданам нередко удается добиваться отмены перевода пенсионных накоплений. Только в прошлом году суды вынесли несколько десятков таких решений. При этом многие пользовались консультациями НПФ, которые заинтересованы, чтобы деньги будущего пенсионера оставались у них.

Альберт Кошкаров, Banki.ru

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