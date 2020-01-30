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Отчество по матери. Это нормально?
Наталья Граф, rg.ru   
30 Января 2020 г.
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Отчество по матери. Это нормально?

Жительница Томска Мария Чернобровкина дала своей новорожденной дочке Лизе необычное отчество - Марьевна. В честь самой себя. (Кстати, похожая история, только уже со совсем взрослым человеком, произошла недавно на Дону - прим. МГ)

По словам Марии, она воспитывает малышку одна и ни минуты не сомневалась, что написать в графе "отчество" при регистрации девочки. Томичка решила, что если биологический отец дочери не захотел принимать участие в ее судьбе, то ему не место в свидетельстве о рождении.

- Я считаю правильным и справедливым решением, чтобы ребенок носил фамилию и имя того человека, который взял за него ответственность, - рассказала "РГ" Мария Чернобровкина. - Раньше было стыдно быть разведенной, стыдно рожать вне брака, стыдно давать фамилию ребенку по матери. Но сегодня это уже считается нормой. То же самое со временем будет и с матронимами. Они станут повседневностью. Ведь если женщины сами воспитывают и обеспечивают детей, так почему им отказывают в праве давать им свое имя? Я считаю, что абсолютно у каждого должен быть выбор. Пусть в семье, где будут растить ребенка, решается этот вопрос. И даже в полной семье пусть будет такой выбор.

Отчество по матери. Это нормально?

Согласно Семейному кодексу, отчество присваивается ребенку по отцу. Если в графе "отец" стоит прочерк - маму новорожденного просят образовать отчество от любого мужского имени. Но Чернобровкиной удалось найти выход из ситуации. В ЗАГСе она вспомнила древнеримского полководца Гая Мария и знаменитого писателя Эриха Марию Ремарка. Мужской вариант имени Мария оказался в словарях, и маленькая Елизавета без проблем получила отчество Марьевна.

- В обычной жизни у меня нет абсолютно никаких проблем, связанных с необычным вторым именем дочери, - рассказывает Мария. - Люди в реальной жизни вполне адекватно это воспринимают. Есть те, кто делится своими личными историями. Моя мама меня поддерживает. Друзья тоже. А пока Лиза взрослеет - матронимы станут обычным делом.

Однако в интернет-пространстве история Марии вызвала большой резонанс. Томичку обвиняют в Сети в том, что своим поступком она испортила дочке жизнь, что из-за "матчества" над ней будут смеяться, что ребенок вырастет и не одобрит ее поступок...

Самой Елизавете Марьевне пока еще только семь месяцев. Она с любопытством изучает окружающий мир и о своем необычном отчестве узнает не скоро. А вот феминистка из Барнаула сменила отчество "Александровна" на "Анновна" уже в сознательном возрасте - так как росла без отца и не хочет носить его имя в паспорте. И это далеко не единичные случаи. Выросшие без отцов взрослые меняют паспорта, а одинокие мамы вписывают в свидетельства рождения детей свои имена: Юльевна, Анастасьевич, Раисовна.

На одной из платформ уже размещена петиция с просьбой закрепить женские варианты отчества на законодательном уровне. Впрочем, пока противников матронимов в два раза больше, чем их сторонников.
Все абсолютно официально.

Комментарии

Лишить отца - значит наказать ребенка

Марк Гринберг, врач-психотерапевт, директор Центра ЛЕГЕ АРТИС, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии:

- Многие современные женщины не испытывают такой необходимости в мужчине "рядом", как когда-то раньше. Это уже не вопрос выживания. И может так быть, что подчеркивание собственной женской самодостаточности сопровождается вычеркиванием мужской недостаточности. В том числе буквально. Кто-то принимает для себя решение "твой отец/мой мужчина умер/погиб/пропал", кто-то поступает радикальнее. При этом важно помнить, что совсем "вычеркнуть" мужское начало из своей жизни и жизни ребенка не получится. Так или иначе, ребенку в будущем однажды понадобится какая-то "фигура отца", "ролевая модель" проявления мужских качеств и взаимодействий, пусть даже сам отец и необязателен.

И еще. Стоит принять во внимание, что "лишение" ребенка мужского отчества, "лишение" отца, может быть воспринято им как наказание, подтверждение, что с ним что-то не так, что ему отказали в праве на отца. Поэтому всегда важно, чтобы мама выстраивала с ребенком доверительные, искренние и по-настоящему близкие отношения.

Зло непрощенной обиды

- Понятно, что не от хорошей жизни мамы идут на этот шаг. Если бы в семье был защитник, отец, то таких мыслей бы у них даже не возникало. Но, по моему мнению, это все-таки неправильно. В нашей жизни и так постепенно выхолащивается мужское начало, а если мы будем еще и намеренно это делать - ни к чему хорошему это не приведет. Лишая ребенка отчества, мать переносит на него свою непрощенную обиду по отношению к мужчине. Она принимает за ребенка решение об отречении его от отцовства, перерезает ту тоненькую ниточку, которая их связывает. Но в молодости мы делаем много ошибок, а в зрелом возрасте начинаем о них жалеть. Кто знает, как повернется жизнь. Известно много историй, когда выросшие дети начинали искать своих родителей, и они воссоединялись спустя десятилетия, между ними налаживались отношения.

Когда взрослый человек отказывается от отчества, это также говорит о непрощенной обиде. Каким бы ни был отец - непутевым, не принимающим участие в воспитании, не помогающим, надо постараться его простить.

Нельзя всю жизнь нести этот груз на себе - это прежде всего плохо для самого человека.

Мы пока еще не Скандинавия

Татьяна Пономарева, кандидат юридических наук:

- Все чаще одинокие матери, сразу после родов оставшиеся одни, принимают решение вычеркнуть отцов своих детей не только из своей памяти, но и формально-юридически. Судебной практике также знакомы случаи обращения с исками о последующем исключении из актовой записи о рождении ребенка сведений об отце.

Есть и прецеденты, когда отчество не указывается вообще. Одна из моих клиенток была просто Ивановой Инессой. Матронимы в России пока встречаются редко. Но в скандинавских странах, например, они достаточно распространены. Возможность прямого применения матчеств в России ограничена нормами Семейного кодекса РФ. Понятно, что, если некоторые имена, особенно национальные, имеют двойной статус (могут быть как мужскими, так и женскими) и мать не будет афишировать свою позицию в органах ЗАГС, вопросов к отчеству при регистрации не возникнет.

За ними будущее?

Тема "материнских отчеств" отнюдь не нова. Например, у одного из классиков современной отечественной литературы Вадима Шефнера в его небольшой лирико-фантастической повести "Девушка у обрыва" (вышла в свет в 1963 году) главные герои носят именно "матчества": Матвей Людмилович, Сергей Екатеринович и т. д.

Когда именно подобное явление стало нормой и даже законом, Шефнер не конкретизирует, однако из контекста понятно - по правилу "матчеств" человечество живет уже пять-шесть поколений.

Есть, правда, и ярый противник подобных нововведений - лесник Степан Степанович, однако он вовсе не отрицательный, а просто старомодный персонаж.

Действие повести происходит в 2200-2300 годах. Может, к тому времени все так и получится. Тем более что автор "Девушки у обрыва" довольно точно угадал тогда, в середине 60-х, и мобильную связь, и даже проект вакуумного поезда Илона Маска Hyperloop. Вот так-то...

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