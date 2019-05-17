ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Опрос: украинский народ хочет переговоров с Россией — ради мира на востоке страны
По инф. rosbalt.ru   
17 Мая 2019 г.
Изменить размер шрифта

Руководство Украины должно пойти на прямые переговоры с Россией ради установления мира на востоке страны.Такой точки зрения придерживаются 75% украинцев, опрошенных в первой декаде мая.

Опрос: украинский народ хочет переговоров с Россией — ради мира на востоке страны

При этом 24,2% респондентов выбрали вариант «скорее должен пойти на прямые переговоры с Москвой», 50,8% — «безусловно, должен», 7,7% — «скорее не должен», 8,4% — «безусловно, не должен». 9% затруднились с ответом.

55,4% опрошенных согласны на прямые переговоры с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

65,3% респондентов считают, что руководство Украины должно идти на компромиссы ради восстановления мира и возвращения территорий, противоположная точка зрения у 21,3% опрошенных.

49,2% участников исследования считают, что вопрос о статусе неподконтрольных Киеву территорий Донбасса необходимо вынести на всеукраинский референдум, 29,8% — против этого.

48,9% поддержали бы предоставление им автономии в составе Украины, 33,5% с этим не согласны.

  • При проведении исследования опрошено 3 тыс. респондентов. Погрешность выборки составляет не более 1,83%. Опрос проводился центром «Социальный мониторинг», Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и Социологической группы «Рейтинг», сообщает «Интерфакс-Украина».

Еще новости по нервной украинской теме:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 