Опрос: украинский народ хочет переговоров с Россией — ради мира на востоке страны

Руководство Украины должно пойти на прямые переговоры с Россией ради установления мира на востоке страны.Такой точки зрения придерживаются 75% украинцев, опрошенных в первой декаде мая.

При этом 24,2% респондентов выбрали вариант «скорее должен пойти на прямые переговоры с Москвой», 50,8% — «безусловно, должен», 7,7% — «скорее не должен», 8,4% — «безусловно, не должен». 9% затруднились с ответом.

55,4% опрошенных согласны на прямые переговоры с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

65,3% респондентов считают, что руководство Украины должно идти на компромиссы ради восстановления мира и возвращения территорий, противоположная точка зрения у 21,3% опрошенных.

49,2% участников исследования считают, что вопрос о статусе неподконтрольных Киеву территорий Донбасса необходимо вынести на всеукраинский референдум, 29,8% — против этого.

48,9% поддержали бы предоставление им автономии в составе Украины, 33,5% с этим не согласны.

При проведении исследования опрошено 3 тыс. респондентов. Погрешность выборки составляет не более 1,83%. Опрос проводился центром «Социальный мониторинг», Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и Социологической группы «Рейтинг», сообщает «Интерфакс-Украина».

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По инф. rosbalt.ru

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