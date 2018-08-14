Опрос памяти ГКЧП: в его правоту верит всего 1% граждан России

Только 1% опрошенных «Левада-центром» считает, что участники Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) в дни августовского путча 1991 года занимали верную позицию. В правоте Бориса Ельцина и его окружения уверены 10% респондентов. 53% заявили, что ни одна из сторон не была права.

Еще 38% опрошенных назвали события 19—21 августа 1991 года трагедией, имевшей гибельные последствия для страны. При этом почти столько же — 36% — говорят, что путч был эпизодом борьбы за власть среди руководства СССР. Лишь 6% назвали случившееся «победой демократической революции».

23% опрошенных считают, что участники ГКЧП стремились укрепить собственные позиции во власти. 19% заявили, что целью ГКЧП было предотвращение распада СССР и столько же уверены, что у ГКЧП не было никакой четкой программы действий.

9% заявили, что путчисты хотели сохранить в стране власть КПСС, еще 8% думают, что целью было восстановление порядка, передает «Интерфакс».

Опрос «Левада-центра» проведен 19—25 июля среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

По инф. rosbalt.ru

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