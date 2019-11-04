Опрос о Дне народного единства: да это просто выходной!

Большинство — 70% — опрошенных Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) россиян считают, что ко Дню народного единства чаще всего относятся просто как к дополнительному выходному. 20% считают, что в стране больше тех, кто относится к этому дню как к празднику. Еще 10% затруднились ответить.

При этом 66% опрошенных считают, что России нужен такой праздник, противоположного мнения придерживаются 24%, затруднились с ответом 11%.

Также более половины респондентов назвали правильным выбор даты праздника — 4 ноября 1612 года, когда народное ополчение под руководством Минина и Пожарского освободило Москву от польско-литовских войск. О неправильности выбора этой даты заявили 16% опрошенных, затруднились с оценкой 26%.

Опрос проведен 26—27 октября в 104 населенных пунктах 53-х регионов среди 1,5 тыс. респондентов.

Напомним, День народного единства отмечается с 2005 года. Еще по теме:

По инф. rosbalt.ru

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