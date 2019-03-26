Около половины граждан Украины — не прочь "присоединиться к НАТО"

Если на Украине пройдет референдум относительно членства в НАТО, большинство граждан поддержит вступление страны в Североатлантический альянс. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, выяснили социологи, за вступление Украины в НАТО на референдуме проголосовали бы 44,2% опрошенных. Еще 30,3% респондентов были бы против, а 8,5% не приняли бы участия в голосовании. Кроме того, 17% респондентов не определились или отказались отвечать на вопросы.

Отвечая на вопрос о том, «каким интеграционным направлением должна идти Украина», большинство респондентов высказались за вступление страны в Евросоюз (49%). Еще 12,9% поддержали вступление в Таможенный союз, 27,3% выступили против присоединения к какому бы то ни было союзу, 10,9% затруднились дать ответ.

Опрос был проведен с 14 по 22 марта. Методом личного интервью опрошено 2004 респондентов в возрасте от 18 лет.

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По инф. rosbalt.ru

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