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Официальная правозащита: не время тревожить тело Ленина!..
По инф. rosbalt.ru   
23 Апреля 2019 г.
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Поднимать вопрос о перезахоронении Владимира Ленина пока что не стоит — это может привести к раздражению и протестам части общества. Вопрос нужно отложить, заявил член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод.

Официальная правозащита: не время тревожить тело Ленина!..

Как сообщает РИА Новости, Брод считает, что общество находится в «перегретом состоянии» в силу целого ряда социально-экономических вопросов, и не надо сейчас поднимать вопрос о перезахоронении Ленина. Тем более что не решен целый ряд более актуальных вопросов, отметил Брод.

По его словам, роста популярности Ленина сейчас не наблюдается, однако есть определенная часть людей, для которых эта фигура сохраняет значимость, а также туристы, посещающие не только Мавзолей в Москве, но и родину Ленина — Ульяновск.

По инф. rosbalt.ru

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