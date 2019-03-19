Общественное мнение Украины расколото по вопросу языков на радио и ТВ

Большинство украинцев считают нецелесообразным введение языковых квот на радио и телевидении. Об этом свидетельствуют данные исследования Киевского международного института социологии, передает «112 Украина».

Так, о нецелесообразности указанных мер в ходе опроса заявили 42,2%. Еще 32,2% респондентов высказали противоположную точку зрения. Кроме того, 25,6% опрошенных затруднились с ответом или отказались отвечать на вопрос.

«Если между февралем и сентябрем 2018 поддержка введения квот несколько выросла, то в марте 2019 она вернулась практически к уровню февраля 2018 года», — отмечают социологи.

Опрос был проведен с 28 февраля по 11 марта методом личного интервью среди 2004 респондентов.

Языковые квоты на украинском радио действуют с ноября 2016 года, на телевидении — с октября 2017-го. Еще новости об Украине и о событиях вокруг нее - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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