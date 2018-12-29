Общественники: разоблачения чиновников активизировались, но системе "всё по фиг"

Международная правозащитная группа «Агора» представила доклад о людях, которые выступили с разоблачениями преступлений и нарушений в различных сферах жизни. Как сообщили в правозащитной организации, доклад составлен по итогам 2018 года. Напомним, к правозащитникам у российского населения (и у читателя МГ, надо полагать, тоже!) отношение сложное: с одной стороны, у нас у всех усиливается желание сделать жизнь в России более справедливой и унасекомить аппетиты чиновников, а активисты, как ни крути, этим и занимаются. С другой стороны, за ними закрепилось массовое представление как об "агентах Запада, отстаивающих чуждые интересы", тем более, что они часто сотрудничают с международными организациями. Впрочем, какую бы точку зрения вы лично не разделяли - к мнению правозащитников стоит хотя бы прислушаться...

Согласно исследованию, чаще всего выступают с разоблачениями жители Центрального и Южного федеральных округов, причем значительная доля принадлежит Москве и Краснодарскому краю (девять и пять случаев, соответственно). Не так заметно недовольство на Дальнем Востоке, Северном Кавказе и особенно в Северо-Западном федеральном округе.

Половина всех разоблачений сделана в сферах образования, медицины и полиции. Педагоги в последнее время поднимали свой голос чаще остальных (12 случаев): низкие зарплаты, тяжелые условия работы, плохое материальное обеспечение в учебных заведениях и ощущение собственного бессилия заставляют не склонных к публичности учителей заявлять о проблемах во всеуслышание, отмечается в докладе.

Среди полицейских отмечено семь выступлений. Летом 2018 года несколько видеозаписей и свидетельств о положении командированных стражей порядка стали объектом бурных дискуссий. Направленные в города, где проводились матчи Чемпионата мира по футболу, сотрудники полиции сетовали на условия проживания, плохое питание, тяжелый режим работы и отсутствие полноценного отдыха.

Автор исследования, адвокат Александр Попков констатировал, что власти «шаблонно» реагируют на жалобы, а ведомства и корпорации оказывают на нелояльных все более жесткое давление. Преследование может занять и годы, а правдоборцы могут добиться справедливости или хотя бы восстановить статус-кво очень редко.

«Мы выделили последствия, только сейчас наступившие для героев прошлогоднего списка. Так, сразу двое из них — бывший воронежский участковый Роман Хабаров и глава Серпуховского района Александр Шестун — оказались за решеткой», — отметил Александр Попков.

Хотя разоблачителей становится все больше, они действуют ярче и острее, например, проводя пикеты и голодовки, сплоченнее и профессиональнее, однако разоблачения противоречат стремлению властей к максимальной закрытости от общественного контроля. В таких условиях разоблачителям надеяться можно лишь на самих себя, на поддержку общества и на профессиональную юридическую защиту, отметили правозащитники.

По инф. rosbalt.ru

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