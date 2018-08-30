Образованность родителей = здоровье детей!

Образование мамы и папы оказывает большое влияние на то, будет ли ребенок страдать избыточным весом или иметь проблемы с поведением, сообщает немецкая Die Zeit.

К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного немецкой медицинской страховой компанией DAK. "Девочки и мальчики в семьях с более низким уровнем образования обоих родителей в три раза чаще своих сверстников из семей, где у обоих родителей есть высшее образование, страдают такими заболеваниями, как кариес или избыточный вес", - говорится в докладе, подготовленном на основании данных 600 тыс. детей и 430 тыс. родителей за 2016 год, проанализированных Университетом Билефельда по заданию DAK.

"Дети (в возрасте от 5 до 9 лет), чьи родители не имели высшего образования, в 2,5 раза страдали избыточной массой тела и в 2,8 раза чаще кариесом, чем те, чьи родители имели дипломы о высшем образовании. Дети из первой группы на 45% чаще страдали задержками в развитии, связанными с речью, чем дети из второй. Аналогичная картина складывается и в связи с проблемами в поведении", - сообщает издание.

"Это неравенство среди семей, отражающееся на состоянии здоровья, более масштабно, чем предполагалось", - говорит председатель правления DAK Андреас Шторм. "Диагноз детей зачастую связан с образом жизни, который ведут папа и мама".

По мнению члена фракции СДПГ в Бундестаге Мартины Штамм-Фибих, правительство должно снабдить детей и молодежь, а также их родителей доступной информацией о том, какие продукты полезны для здоровья, а какие нет. "При помощи определенных меток на продуктах потребитель с первого взгляда сможет распознать, какая пища полезна, а какая нет. Однако продовольственные компании против подобных нововведений", - отмечает автор публикации.

Каждый 4-й ребенок страдает какими-либо физическими хроническими заболеваниями, каждый 10-й - психическими, пришли к выводу авторы исследования. "Как показал анализ, самыми частыми заболеваниями среди детей стали заболевания дыхательных путей - 57% всех мальчиков и девочек в 2016 году болели простудой или бронхитом; 37% - инфекционными болезнями, у 30% были диагностированы офтальмологические заболевания, психические расстройства констатированы у 26% и кожные заболевания - у 25%", - резюмирует Die Zeit.

Перевод Inopressa.ru

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