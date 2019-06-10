Объединение с Беларусью со слов Путина: "Планов таких нет, хотя они есть"

Планов по объединению России и Белоруссии нет, поскольку на это нет оснований. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«По моему глубокому убеждению, мы все-таки один народ, но так сложилось, что мы живем в разных странах, разные государства образовались, я уже много раз на этот счет высказывался. Но сегодня нет никаких оснований для государственного объединения, у нас нет таких планов, целей нет», — отметил президент.

Одновременно Путин напомнил, что существует план строительства Союзного государства России и Белоруссии, и выразил уверенность, что народы двух стран в этом заинтересованы.

Напомним, в марте 2019 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности пересмотреть подходы к интеграции с Россией.

Также напомним, что многими политическими аналитиками (неофициально, конечно) вариант "поглощения Беларуси Россией" рассматривается как наиболее вероятный способ продлить власть Путина после 2024 года, когда формально истекает его последний, по конституции РФ, срок полномочий. Для решения так называемой "проблемы-2024" действительно возможен красивый маневр: создается "совсем новое государство", как результат объединения с бывшей республикой СССР. И вот, вроде бы, Владимир Владимирович такие планы отрицает... впрочем, отрицает ли? Вот же - подтверждается существование "плана строительства Союзного государства". Что это будет такое, в итоге, мало кто представляет... Ведь все зависит от того, какими полномочиями будет наделено это "супергосударство". Вопрос остается открытым - и, надо полагать, для самих нынешних лидеров двух стран. Чему подтверждением - нервные заголовки последней поры:

Polit.ru

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