Новый образовательный стандарт для внуков: плюсы и минусы

В конце марта министерство просвещения РФ вынесло на обсуждение новый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) основного общего образования. Общественная дискуссия продлится две недели. «После этого мы возьмем паузу и будем дорабатывать стандарты с учетом всех замечаний и предложений», — отметил замминистра просвещения РФ Павел Зенькович на одной из сессий Московского международного образовательного форума.

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Утвердить документ, по словам чиновника, планируют уже этой осенью. Заработать новые стандарты в образовании должны будут вместе с нацпроектами, чтобы у регионов хватило денег на их реализацию.

Зенькович отметил, что действующие стандарты приняли в 2009—2011 годах, а закон «Об образовании» — позже, и теперь эти документы неплохо бы синхронизировать. «Да, на тот момент ФГОС были прорывными с точки зрения вариативности, и 10-20% школ этим воспользовались. Но, с другой стороны, мы видим запрос на большую четкость в содержательной части. Нам показалось важным конкретизировать стандарты, чтобы требования не были размыты. У проверяющих не должно быть вариативности. Кроме того, новые требования не должны ложиться непосильным бременем на школы», — пояснил замминистра.

По его словам, стандарт — это хоть и ключевой, но все же лишь один из документов. «По каждому уровню будет несколько вариантов образовательных программ: «базовая», «базовая плюс», — отметил Зенькович. «Мы в начале большого пути. Задача сделать так, чтобы обновления учитывали поручения президента в части воспитания школьников и научно-технического развития страны. По качеству общего образования мы должны войти в десятку ведущих стран, добиться прорыва. Наша задача — создать такую базу, от которой мы будем отталкиваться», — заявил чиновник.

В Федеральном институте педагогических измерений решение обновить образовательные стандарты поддержали. Как рассказала директор ФИПИ Оксана Решетникова, с конца августа страницы демонстрационных вариантов ОГЭ и ЕГЭ уже набрали больше 8 млн просмотров. Вектор в образовании задают оценочные процедуры, и в этом Решетникова видит серьезные риски.

По ее словам, обсуждаемый документ — это новый договор между государством и обществом. «В этом ФГОС мы видим защиту как школьника и родителя, так и учителя. Он исключает любой волюнтаризм при отборе содержания программы и даже темы урока. Ведь творчество учителя не в том, чтобы выбрать — Толстой или Пелевин. Творчество учителя всю жизнь было в том, чтобы выбирать формы подачи, яркие методы, чтобы заинтересовать ребенка, дать ему индивидуальную траекторию. Этот документ позволяет навести порядок, договориться. Родителю понятно, что вкладывает школа, учителю понятно, какие результаты он должен показать по каждому ребенку», — отметила директор ФИПИ.

Безусловно, такой документ потребует и пересмотра действующих учебных пособий, считает Решетникова. «Мне непонятны упреки в том, что мы сводим все к одному учебнику. Отбор того, что в каком классе изучать — не в этом суть работы учителя. Вариативность здесь возможна, но авторам придется потрудиться над созданием интересных и методически отстроенных материалов, которые будут полезны школе, понятны учителю», — добавила она.

Согласно документу, 70% образовательной программы будет составлять обязательная часть, остальные 30% — по выбору родителя из предложенного школой перечня.

Председатель Ассоциации учителей русского языка и литературы Людмила Дудова подчеркнула, что это не новый стандарт, а редакция действующего, и сама концепция документа не изменилась. Просто теперь вместо требований к результатам и примерной образовательной программы во ФГОС появилась содержательная часть. «Новая редакция не оставит оснований говорить, что мы требуем больше, чем можно. Этот документ позволяет контролировать обществу и родителям, что изучают, в каком объеме и в каком классе», — отметила она. Сбои в текущем контроле нередко возникали как раз потому, что никто не знает, когда внутри четверти изучается тот или иной материал, пояснила Дудова.

«По русскому языку к ФГОС принципиальных претензий нет, не считая причастия, которое двигают из года в год — то в шестой, то в седьмой класс. Все остальное профсообщество устраивает», — заявила председатель ассоциации.

К стандарту по литературе вопросов куда больше, поскольку он содержит требования и к результатам, и к списку книг. По словам Дудовой, на основе стандарта будет разработано несколько вариантов программ, и выбор будет за школой. «Плюсы четкого списка литературы в том, что, в конечном счете, родители и дети будут знать, что к итоговой аттестации вот этот перечень текстов они точно должны прочесть», — подчеркнула она.

Кроме того, этот ФГОС, наконец, даст школам основания предъявлять требования к органам управления образования в части условий обучения, оснащения библиотек. «Создана база для финансирования, есть конкретный перечень книг, которые в школе должны быть», — пояснила она.

Как рассказала директор одного из подмосковных лицеев Светлана Беляевская, проблема действующих стандартов в том, что в них нет единых требований к программам. Так что для каждого ребенка, который переходит в другую школу, приходится собирать комиссию и тестировать, какой у него реальный уровень знаний.

По словам Зеньковича, эту проблему новая редакция ФГОС тоже решает. «Президент ставит задачу развивать регионы. Появляются проекты в Арктике, на Дальнем Востоке. Но специалисты туда не едут, потому что понимают — там совсем другие школы. Задача стандарта — обеспечить единое образовательное пространство в стране. Мы имеем дело с очень большой системой. Я сам поменял семь школ, но в советское время таких проблем не было», — подчеркнул он.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил «Росбалту», что идея вернуть в стандарты содержание образования — правильная, поскольку действующие ФГОС не отвечают на главный вопрос — чему учить детей. Другое дело, что проблему пытаются решить весьма своеобразно: содержание вводят не отдельным блоком, а в составе требований к подготовке учащихся, хотя и в достаточно подробном виде.

Но главный недостаток документа не в этом, считает Смолин. По его словам, он не решает основной проблемы образования. Так, по сравнению с советским периодом, количество часов на предметы, которые должны обеспечивать модернизацию страны — физика, химия, биология — сократилось от 15% до полутора раз. То же самое произошло с предметами, которые должны формировать гражданскую идентичность — история, русский язык, литература, география. При этом сами программы не сократились, а по ряду предметов даже увеличились. «В результате детям при меньшем количестве часов нужно усвоить тот же материал, что и в советский период», — отметил парламентарий.

Переход от линейного к концентрическому принципу преподавания только усугубил положение. Теперь школьники проходят один и тот же материал не только очень быстро, но иногда — по нескольку раз. Например, историю в школе изучают дважды: первый — с 5 по 9 класс, второй — в 10-11 классах. И так происходит по всем гуманитарным предметам.

В результате, выпускники путают произведения Пушкина с произведениями Гоголя или Достоевского. «Недавно я побывал в одном хорошем вузе, разговаривал со студентами. Из ста человек только семеро прочли хотя бы один роман или повесть Тургенева, а про тургеневских девушек не вспомнил никто», — рассказал Смолин.

«Вот этого главного недостатка современной школьной системы стандарт не преодолевает. И я не жду от появления новых ФГОС серьезного улучшения качества образования», — заключил депутат.

По инф. rosbalt.ru

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