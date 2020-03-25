ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Иосиф Пригожин не одобряет поведение звёзд во время вспышки коронавируса
2020-03-09-15-27-06
Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Ветеранам разрешат не платить за стационарный телефон
2020-02-26-10-02-45
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
«Мне трудно об этом говорить — дышать тяжело»: Михаил Ефремов рассказал о неприятной травме
2020-03-03-13-30-05
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
«Маска молодости» для Софии Ротару
2020-03-03-02-35-28
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
Медсестра из Кургана будет судиться из-за низкой зарплаты. Приводит реальные цифры…
2020-02-29-04-35-58
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...

Невыплата зарплаты перестанет быть преступлением?
Александр Желенин, rosbalt.ru   
25 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

Предложение отменить в России уголовную ответственность за невыплату зарплат может быть вызвано не только простой корыстью.

Только невыплат зарплаты нам еще и не хватало…. Готовится антинародная поправка в УК?

В ближайшем будущем России могут вновь отменить уголовную ответственность за невыплату заработной платы. Предложение на эту тему было сформировано Рабочей группой президентского Госсовета в рамках проводимой с декабря 2019-го политики «частичной декриминализации законодательства об экономических преступлениях», сообщает РБК. Стало оно достоянием общественности еще во вторник, 17 февраля, но прошло почти незамеченным. Вероятно, это объясняется тем, что инициатива была обнародована как раз на пике кампании по обсуждению поправок к Конституции РФ. Между тем не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, кто может лоббировать подобную инициативу. Действительно, по данным РБК, она исходила от крупнейших объединений работодателей. В частности, издание называет Торгово-промышленную палату, РСПП, Союз машиностроителей России, «Деловую Россию», а также «Ростех», «Росатом», Роскосмос и другие объединения и организации.

Лидер Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявил, что он категорически против: «Невыплата зарплаты — это кража у работника его честно заработанных денег». После чего ФНПР и сам Шмаков призвали своих членов голосовать за поправки к Конституции.

Напомню, что некоторые из этих поправок носят «социальный» характер. Стало быть, если подходить формально, то отчего бы профбоссу не призвать голосовать народ за весь пакет? В нем ведь, в частности, провозглашается, что государство гарантирует минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне величины прожиточного минимума. Однако эта поправка к Конституции выглядит откровенным издевательством, учитывая, что в 2020 году это самое государство отказалось индексировать МРОТ, оставив его на уровне прошлого года — 11 280 руб. А обещали — 12 130 рублей... И это на фоне обвала рубля, а значит неминуемого роста цен.

Так что возмущение Шмакова идеей Госсовета отменить уголовную ответственность работодателей за невыплату зарплат работникам выглядит по меньшей мере непоследовательным.

Тут надо заметить, что именно «задержки» зарплаты рабочим и служащим на несколько месяцев, а иногда и лет, стали одним из основных инструментов грабежа десятков миллионов человек в России в «лихие девяностые». Начались эти задержки в начале 1990-х годов и стали прямым следствием «либерализации цен», запущенной правительством реформаторов официально 2 января 1992 года. Тогда за один день цены на продовольственные товары взлетели в 10 раз. Начавшаяся благодаря этому бешеная инфляция (к концу 1992 она составила 3000%) уничтожила оборотные средства предприятий и привела к первым неплатежам по зарплате.

Однако поскольку большинство экс-советских трудящихся продолжали работать, даже несмотря на то, что им не платили, директорский корпус, вне зависимости от того, какие это были директора — «красные» или «триколорные» — довольно быстро вошел во вкус, смекнув, что на этом очень даже запросто можно начать сколачивать состояния. Этому способствовало и то обстоятельство, что руководство новой России в условиях галопирующей инфляции по-тихому отменило уголовную ответственность за невыплату заработной платы работникам. В СССР она, кстати, наступала через три дня задержки зарплаты.

В 1996 году уголовную ответственность восстановили, но в таком виде, что массовые невыплаты зарплаты миллионам человек в стране после этого продолжались вплоть до начала 2000-х. Позже статья УК 145.1. («Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат») претерпела несколько изменений. Сегодня мы живем по той ее редакции, которая была принята в 2010 году. Конечно, жесткая советская норма, когда уголовная ответственность наступала для работодателя после трех дней задолженности по зарплате, восстановлена не была.

Сегодня уголовная ответственность за это преступление наступает в случае полной невыплаты зарплаты в течение двух месяцев, или частичной в течение трех месяцев. Наказание — разного рода штрафы, принудительные работы или лишение свободы до 5 лет (последнее, если преступное деяние повлекло тяжкие последствия).

Самый интересный, на мой взгляд, вопрос сегодня состоит в том, чем была вызвана инициатива президентского Госсовета вновь, как в «лихие девяностые», предложить декриминализовать невыплату заработной платы. Как по мне, так существует два внятных объяснения этого предложения. Первое — экономическое, второе — политическое.

Объяснение первое состоит в том, что в современной России продолжают сокращаться возможности бизнеса увеличивать свой капитал в масштабах «тучных» 2000-х и вплоть до 2013 года, когда цены на нефть были высоки (за минусом краткого периода кризиса 2008-2009), достигая иногда немыслимых сейчас высот почти в 150 долларов за баррель.

В условиях начавшегося мирового кризиса и низких цен на нефть идея дать предпринимателям возможность поживится за счет собственных работников могла появиться не только у бизнесменов, но и у государевых людей. Ведь разделить интересы бизнеса и государства в сегодняшней России почти невозможно — это практически одно и то же.

Однако в этом случае имидж президента как гаранта всего и вся в нашем отечестве, а главное, защитника народного от хищных олигархов, очень сильно пошатнулся бы. Но именно этот имидж и составляет основу путинской легитимности.

В связи с этим возникает второе, политическое, объяснение инициативы по отмене уголовного преследования неплательщиков заработной платы. Госсовет готовит соответствующую антинародную поправку в УК, но тут на белом коне и весь в белом появляется отец и заступник, и говорит свое вежливое, но решительное «нет» зарвавшимся олигархам. Занавес. Народ счастлив, а Путин опять всех переиграл.

Последние двадцать лет этот сценарий работал. Сработает ли сейчас — посмотрим.

***

Многие россияне живут очень сложно. Работают в десять рук, задавленные кредитами, чтобы вывезти эту самую жизнь. Сейчас мировая напасть – коронавирус и как следствие, обвал рубля и рост цен буквально на все группы товаров. И вот еще нам «сюрприз»? Работодателю можно будет уголовно не отвечать за невыплаты заработной платы? Ее и сейчас не всегда люди видят, а что будет потом, если инициатива станет реальной законодательной нормой, и представить-то страшно. Нам предлагают работать, ни на что не надеясь?..

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Ушла из жизни актриса Инна Макарова
    Ушла из жизни известная советская и российская актриса Инна Макарова. Народной артистке СССР было 93 года.
  • Мятежный диакон Кураев предлагает и РПЦ о карантине подумать!
    Диакон Андрей Кураев объяснил, разумна ли публикация официальной молитвы против коронавируса.
  • Хорошая новость: опекунам-пенсионерам опять будут повышать пенсии
    dengi19 Опекунам-пенсионерам могут вновь начать индексировать пенсии. Предполагающий это законопроект рекомендовал принять во втором чтении Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
  • Невыплата зарплаты перестанет быть преступлением?
    Предложение отменить в России уголовную ответственность за невыплату зарплат может быть вызвано не только простой корыстью.
  • Группа «Metallica» из-за коронавируса «ушла в Сеть»
    Участники группы «Metallica» заявили, что начинают на YouTube еженедельную серию концертов «Metallica Mondays». Таким образом они решили поддержать поклонников во время пандемии коронавируса COVID-19.
  • Китай снимает карантин в провинции Хубэй
    25 марта китайские власти снимают режим карантина с провинции Хубэй, который действовал в течение последних двух месяцев из-за эпидемии коронавируса.
  • Убийцу ребенка в детсаду Нарьян-Мара признали невменяемым
    Суд Ненецкого автономного округа постановил направить на принудлечение Дениса Поздеева. Он зашел в один из детсадов Нарьян-Мара и зарезал шестилетнего ребенка, позднее объяснив свои действия «заклинаниями в голове». Мы рассказывали об этой жуткой истории, которая потрясла всех...
  • Мясу и рыбу лучше повторно не замораживать. И вот почему
    Мясо и рыбу в морозильной камере нужно хранить не дольше трех месяцев, рассказал руководитель направления «Продукты питания из сырья животного происхождения» Университета ИТМО, профессор Александр Ишевский.
  • На портале госуслуг появился полезный сервис по коронавирусу
    Министерство здравоохранения РФ в тандеме с Минкомсвязи создало специальный веб-сервис по коронавирусу. Сервис доступен всем, кто зарегистрирован на Едином портале госуслуг, сообщили в пресс-службе Минздрава.
  • Польша выдала России совладельца «Зимней вишни». Наконец-то!
    Польша выдала России директора компании «Кемеровский Кондитерский Комбинат», совладельца торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.
  • Регионам поручили закрыть клубы, кинотеатры и развлекательные центры
    На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса нового типа было решено дать поручение региональным властям закрыть кинотеатры, ночные клубы, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры по всей России. Кроме того, оперштаб выступил с требованием запретить кальяны в барах и ресторанах. Санаторно-курортное лечение также приостанавливается.
  • Коронавирус против спорта
    Коронавирус против спорта Пандемия коронавируса внесла жесткие коррективы в спортивные события. Турниры отменяются во всем мире, огромные спортивные комплексы уходят на карантин. На этом фоне ярким пятом смотрится продолжающийся чемпионат Беларуси по хоккею. По словам защитника сборной страны Степана Фальковского, «паники никакой нет».
  • Ванесса Паради снова заступилась за экс-супруга
    47-летняя французская певица и актриса Ванесса Паради, долгое время состоявшая в отношениях с Деппом, мать его детей, в очередной раз заступилась за Джонни. Которого бывшая жена, актриса Эмбер Херд, обвинила в изощренном домашнем насилии.
  • Немного об экологии: что такое санитарно-защитные зоны и любопытные экофакты
    Немного об экологии: что такое санитарно-защитные зоны и любопытные экофакты Чтобы обеспечивать нашу комфортную жизнь, на свете много работает промышленных предприятий. Есть они и в России, конечно. Так или иначе, промышленные структуры оказывают влияние на всё, что окружает их территорию: на водные источники, землю и воздух. Вокруг промплощадок и иных объектов могут существовать санитарно-защитные зоны. Их размер и рамки определяются на основании СанПиН. Защитная зона отделяет от предприятий жилые дома и коттеджные застройки, а также территории отдыха людей, санатории, курорты, садоводческие кооперативы и т.д.
  • Игры – виртуальные, деньги – настоящие
    Игры – виртуальные, деньги – настоящие Карантин по поводу коронавируса опустошил улицы городов. Активность миллионов людей во всем мире перешла в онлайн. Сайты самой разной направленности переживают небывалый наплыв посетителей: кто-то работает дистанционно, кто-то смотрит кино, кто-то читает книги. Однако наибольшее оживление переживают игровые ресурсы, в первую очередь сетевые сражения. Вместе с ними необычайно оживились и электронные системы платежей, поскольку виртуальные игры – это особый мир со своей внутренней экономикой. Прямо сейчас в онлайн-пространстве пролетают такие суммы и на такие цели, что нормальному российскому пенсионеру трудно в это поверить.
  • Путин облачился в защитный костюм и пообщался с больным коронавирусом
    Президент РФ Владимир Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус. Работой медучреждения глава государства оказался полностью доволен.
  • Дочь маршала Жукова назвала демонтаж памятника отцу аферой
    91-летняя Эра Жукова прокомментировала  загадочный демонтаж памятника ее отцу с постамента на Манежной площади. По словам дочери полководца, у нее сложилось впечатление, что это «какая-то афера».
  • Гарик Сукачёв: «Берегите бабушек, мойте руки и не паникуйте!»
    Один из самых востребованных артистов России Гарик Сукачёв выступил в Инстаграме с призывом беречь своих бабушек и дедушек. В процессе обращения к россиянам из собственной ванной комнаты Гарик тщательно мыл руки с мылом.
  • Летние Олимпийские игры перенесли на следующий год
    Летние Олимпийские и Паралимпийские игры–2020 перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса. Ранее также отменили конкурс «Евровидение», который должен был пройти в мае в Нидерландах.
  • История про взяточника-управленца: хотел на рельсах обогатиться, да не вышло
    Главу муниципального предприятия «Ангарский трамвай» арестовали на два месяца за получение особо крупной взятки.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 