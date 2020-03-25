Невыплата зарплаты перестанет быть преступлением?

Предложение отменить в России уголовную ответственность за невыплату зарплат может быть вызвано не только простой корыстью.

В ближайшем будущем России могут вновь отменить уголовную ответственность за невыплату заработной платы. Предложение на эту тему было сформировано Рабочей группой президентского Госсовета в рамках проводимой с декабря 2019-го политики «частичной декриминализации законодательства об экономических преступлениях», сообщает РБК. Стало оно достоянием общественности еще во вторник, 17 февраля, но прошло почти незамеченным. Вероятно, это объясняется тем, что инициатива была обнародована как раз на пике кампании по обсуждению поправок к Конституции РФ. Между тем не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, кто может лоббировать подобную инициативу. Действительно, по данным РБК, она исходила от крупнейших объединений работодателей. В частности, издание называет Торгово-промышленную палату, РСПП, Союз машиностроителей России, «Деловую Россию», а также «Ростех», «Росатом», Роскосмос и другие объединения и организации.

Лидер Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявил, что он категорически против: «Невыплата зарплаты — это кража у работника его честно заработанных денег». После чего ФНПР и сам Шмаков призвали своих членов голосовать за поправки к Конституции.

Напомню, что некоторые из этих поправок носят «социальный» характер. Стало быть, если подходить формально, то отчего бы профбоссу не призвать голосовать народ за весь пакет? В нем ведь, в частности, провозглашается, что государство гарантирует минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне величины прожиточного минимума. Однако эта поправка к Конституции выглядит откровенным издевательством, учитывая, что в 2020 году это самое государство отказалось индексировать МРОТ, оставив его на уровне прошлого года — 11 280 руб. А обещали — 12 130 рублей... И это на фоне обвала рубля, а значит неминуемого роста цен.

Так что возмущение Шмакова идеей Госсовета отменить уголовную ответственность работодателей за невыплату зарплат работникам выглядит по меньшей мере непоследовательным.

Тут надо заметить, что именно «задержки» зарплаты рабочим и служащим на несколько месяцев, а иногда и лет, стали одним из основных инструментов грабежа десятков миллионов человек в России в «лихие девяностые». Начались эти задержки в начале 1990-х годов и стали прямым следствием «либерализации цен», запущенной правительством реформаторов официально 2 января 1992 года. Тогда за один день цены на продовольственные товары взлетели в 10 раз. Начавшаяся благодаря этому бешеная инфляция (к концу 1992 она составила 3000%) уничтожила оборотные средства предприятий и привела к первым неплатежам по зарплате.

Однако поскольку большинство экс-советских трудящихся продолжали работать, даже несмотря на то, что им не платили, директорский корпус, вне зависимости от того, какие это были директора — «красные» или «триколорные» — довольно быстро вошел во вкус, смекнув, что на этом очень даже запросто можно начать сколачивать состояния. Этому способствовало и то обстоятельство, что руководство новой России в условиях галопирующей инфляции по-тихому отменило уголовную ответственность за невыплату заработной платы работникам. В СССР она, кстати, наступала через три дня задержки зарплаты.

В 1996 году уголовную ответственность восстановили, но в таком виде, что массовые невыплаты зарплаты миллионам человек в стране после этого продолжались вплоть до начала 2000-х. Позже статья УК 145.1. («Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат») претерпела несколько изменений. Сегодня мы живем по той ее редакции, которая была принята в 2010 году. Конечно, жесткая советская норма, когда уголовная ответственность наступала для работодателя после трех дней задолженности по зарплате, восстановлена не была.

Сегодня уголовная ответственность за это преступление наступает в случае полной невыплаты зарплаты в течение двух месяцев, или частичной в течение трех месяцев. Наказание — разного рода штрафы, принудительные работы или лишение свободы до 5 лет (последнее, если преступное деяние повлекло тяжкие последствия).

Самый интересный, на мой взгляд, вопрос сегодня состоит в том, чем была вызвана инициатива президентского Госсовета вновь, как в «лихие девяностые», предложить декриминализовать невыплату заработной платы. Как по мне, так существует два внятных объяснения этого предложения. Первое — экономическое, второе — политическое.

Объяснение первое состоит в том, что в современной России продолжают сокращаться возможности бизнеса увеличивать свой капитал в масштабах «тучных» 2000-х и вплоть до 2013 года, когда цены на нефть были высоки (за минусом краткого периода кризиса 2008-2009), достигая иногда немыслимых сейчас высот почти в 150 долларов за баррель.

В условиях начавшегося мирового кризиса и низких цен на нефть идея дать предпринимателям возможность поживится за счет собственных работников могла появиться не только у бизнесменов, но и у государевых людей. Ведь разделить интересы бизнеса и государства в сегодняшней России почти невозможно — это практически одно и то же.

Однако в этом случае имидж президента как гаранта всего и вся в нашем отечестве, а главное, защитника народного от хищных олигархов, очень сильно пошатнулся бы. Но именно этот имидж и составляет основу путинской легитимности.

В связи с этим возникает второе, политическое, объяснение инициативы по отмене уголовного преследования неплательщиков заработной платы. Госсовет готовит соответствующую антинародную поправку в УК, но тут на белом коне и весь в белом появляется отец и заступник, и говорит свое вежливое, но решительное «нет» зарвавшимся олигархам. Занавес. Народ счастлив, а Путин опять всех переиграл.

Последние двадцать лет этот сценарий работал. Сработает ли сейчас — посмотрим.

***

Многие россияне живут очень сложно. Работают в десять рук, задавленные кредитами, чтобы вывезти эту самую жизнь. Сейчас мировая напасть – коронавирус и как следствие, обвал рубля и рост цен буквально на все группы товаров. И вот еще нам «сюрприз»? Работодателю можно будет уголовно не отвечать за невыплаты заработной платы? Ее и сейчас не всегда люди видят, а что будет потом, если инициатива станет реальной законодательной нормой, и представить-то страшно. Нам предлагают работать, ни на что не надеясь?..

По инф. rosbalt.ru

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